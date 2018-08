Kandidaten stellen sich vor

von René Erdbrügger

20. August 2018, 15:29 Uhr

Am Sonntag, 9. September, ist Bürgermeisterwahl in Pinneberg: Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: die Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) und Jitendra Sharma (parteilos). Der Gemeindewahlleiter der Stadt lädt zur Vorstellung der beiden Bewerber ein. Morgen werden sich ab

19 Uhr Steinberg und Sharma in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule, Datumer Chaussee 2, das erste Mal präsentieren. Der Zugang erfolgt über den Thesdorfer Weg. Am darauffolgenden Donnerstag, 23. August, werden sie in der Mehrzweckhalle, Rübekamp 13, ab

19 Uhr zu Gast sein. Die Leitung der Veranstaltungen erfolgt durch die Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk. Jeder Bürger der Stadt Pinneberg hat zu diesen Veranstaltungen Zutritt.