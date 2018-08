Kanalarbeiten im Haidkamp

von René Erdbrügger

23. August 2018, 14:27 Uhr

Im Haidkamp werden ab der kommenden Woche die Kanalbauarbeiten an den Schmutz- und Regenwasserkanälen durch den Abwasserbetrieb Pinneberg weiter geführt. Das teilte gestern Diplom-Ingenieurin mit. Auf Grund des Alters und des Zustandes des Kanals ist es erforderlich, diesen zu erneuern. Die Arbeiten werden in offener Bauweise durch die Firma Wolf Tiefbau Nord GmbH aus Ellerbek ausgeführt. Sie starten am Montag, 27. August, und werden bis Ende September 2018 andauern. In diesem Bereich wird es zu abschnittsweisen Vollsperrungen und der Einrichtung von Halteverbotszonen kommen. Die Verkehrsführung erfolgt entsprechend der von der Verkehrsbehörde vorgegebenen Beschilderung. Die Befahrbarkeit der Grundstücke wird weitestgehend sichergestellt. Der Abwasserbetrieb Pinneberg bittet die betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.