Kampfansage an Pinnebergs Rathauschefin

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am 9. September 2018 wählt Pinneberg einen neuen Bürgermeister – oder eine Bürgermeisterin. So viel steht fest: Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) wird wieder antreten. Nun bringt sich die ehemalige Chefin des Kommunalen Service Betriebs (KSP), Silkata Sahin-Adu, ins Gespräch für das Amt. „Generell ausschließen mag ich das nicht. Es kommt aber nicht darauf an, was ich möchte, sondern darauf, was die Pinneberger Bürgerinnen und Bürger sich wünschen“, sagt sie in einem Exklusivinterview mit unserer Zeitung.

Die ehemalige Werksleiterin hält sich für qualifiziert: „Ich kann mit Menschen umgehen, habe Kommunalverwaltungserfahrungen, bin gut organisiert, denke positiv und habe genug technisches Verständnis, um komplizierte Sachverhalte zu verstehen und diese auch Nichtfachleuten einfach zu erklären“, sagt sie. Der Umgang mit Kritik aus Einwohnerfragestunden sei für sie Routine.

Das Duell Steinberg kontra Sahin-Adu – es birgt Sprengstoff: Die Amtsinhaberin kündigte der ehemaligen KSP-Chefin im März fristlos, weil diese ohne Genehmigung ein Fortbildungsseminar besucht hatte und sich die Seminarkosten in Höhe von 160 Euro von der Stadt erstatten ließ. Vor dem Arbeitsgericht Elmshorn kam es im Juli zu einem Vergleich zwischen den Parteien.





von Karina Voigt

erstellt am 30.Jul.2017 | 16:04 Uhr