Kampfansage an den Schlamm

Ingenieurbüro Lenk und Rauchfuß stellt Konzept für Wasserbauarbeiten vor / Im Dezember sollen in Schenefeld die Bagger anrollen

von shz.de

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Das Regenrückhaltebecken Friedrichshulde in Schenefeld ist verschlammt: Unter anderem durch hineinfallendes Laub und den Zulauf aus der Düpenau haben sich über die Jahre Schlammpartikel abgesetzt. Die Wasserbehörde des Kreises forderte daraufhin eine Entschlammung, da das erforderliche Volumen nicht mehr vollständig zur Verfügung steht. Das Ingenieurbüro Lenk und Rauchfuß stellte in der Sitzung des Schenefelder Ausschusses für Bauen und Feuerwehr am Donnerstag das Konzept für die geplanten Wasserbauarbeiten vor.

Mit Bodenproben, Sedimentanalysen, Artenschutzgutachten und einer Genehmigung der Bodenschutzbehörde hat sich die Firma seit 2017 beschäftigt. Nun steht fest: Die Entschlammung des Beckens soll in zwei Abschnitten, jeweils im Winter 2019/2020 und 2020/2021, ausgeführt werden. Der Grund: „Damit die Lebewesen in der Zwischenzeit ein Exil finden und die Brutzeit nicht gestört wird“, erläuterte Wolfgang Rauchfuß während seiner Präsentation. Das Becken soll jeweils zu Beginn der beiden Bauabschnitte langsam trocken gelegt werden. „Das dauert mindestens drei bis vier Wochen“, vermutet der Ingenieur. Der See wird in der Mitte geteilt und mit sogenannten BigBags (mit Granulat gefüllte Kunststoffsäcke) provisorisch abgeschottet. Denn ein Problem könnten die im Winter wahrscheinlichen stärkeren Regenfälle werden. Deshalb: „Die ‚BigBags‘ bleiben stehen bis zum nächsten Jahr. Sie verhindern, dass der Schlamm zurück spült“, erläuterte Rauchfuß.

Zum Einsatz soll ein „Bagger mit besonders breiten Ketten für verschlammten Boden“ kommen, sagte der Berater für Kanalsanierung. Die anliegenden Zufahrtsstraßen würden nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Eine Anregung der Fraktion der Grünen, im gleichen Atemzug mit den Arbeiten die Düpenau umzuleiten, das sehe die Wasserrahmenrichtlinie schließlich vor, wurde zwar wohlwollend aufgenommen, aber abgewiesen. Ausschussvorsitzender Michael Behrens (Grüne): „Das ist nicht Aufgabe des Bauausschusses.“ Ratsmitglied Mathias Schmitz (Grüne), regte aus dem Publikum an, sich mit dem Angelverein abzustimmen, was die Fischpopulation anginge. Rauchfuß dazu: „Nehmen wir auf.“ Eine weitere Frage aus dem Publikum ging in Richtung des Zuflusses – auch dieser sei verschlammt. Rauchfuß versprach: „Wir versuchen so viel wie möglich rauszuholen. Uns ist aber bewusst, dass wir nicht alles rausholen können.“ Das läge auch an der Auflage, nicht zu nah an das Ufer heranfahren und baggern zu dürfen.

Dieser Einwand erfreute die anwesenden Mitglieder des Nabu, die die Diskussion als Gäste verfolgten. Christine Bahruth (Grüne) fragte, ob mit einer Geruchsbelästigung währen der Trockenlegung zu rechnen sei. Rauchfuß mit einem Augenzwinkern: „Ob das stinkt kann ich ihnen nicht sagen.“ Aber auszuschließen sei es nicht. Das Konzept wurde einstimmig verabschiedet. Damit wird voraussichtlich im Dezember begonnen das Wasser abzulassen.