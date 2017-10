Region Pinneberg in Kürze : +++ Kampf gegen Wasser in Wedel +++ Elmshorner Diskothek evakuiert +++ Pinneberger Grüne wird Landesparteivorsitzende +++

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR News 1 von 1

Wedel Seit Sonnabendmittag kämpfen Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr verzweifelt gegen steigende Pegelstände in der Wedeler Au und damit die Gefahr einer Überflutung landwirtschaftlicher Flächen. Weil eine Hochleistungspumpe am Wedeler Sperrwerk ausgefallen ist, erreichte das Wasser zeitweise einen Stand von 6,40 Meter. Die Überflutung einer Obstplantage konnte gestern nicht verhindert werden. Der Landwirt bangt jetzt um die Apfelernte.

Elmshorn Schrecksekunde in der Elmshorner Discothek „Funhouse“. Sonnabendnacht um 2.49 Uhr zog plötzlich Qualm durch die Räume. Die etwa 300 Partygäste wurden sicherheitshalber von der Polizei evakuiert. Die Elmshorner Feuerwehr war mit 31 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen in der Kurt-Wagener-Straße im Einsatz. Zunächst wurde befürchtet, dass es im Keller der Diskothek brennt. Das bestätigte sich nicht.

Heede Mehrere Veranstaltungen in der Region Barmstedt waren in den vergangenen Wochen wegen des schlechten Wetters ausgefallen. Auch der Heeder Herbstmarkt der Gemeinschaft Heeder Wähler hätte bei einem weiteren Schlechtwettertag nicht stattgefunden, wie Mitorganisatorin Katrin Westphalen berichtete. Doch gestern passte alles – und der Andrang war groß. Hunderte Besucher waren rund um das Dorfgemeinschaftshaus unterwegs. Zahlreiche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Pinneberg Der schleswig-holsteinischen Landesverband Bündnis 90/Die Grünen ist seit Sonnabend in fester Hand von zwei Kreis Pinnebergerinnen. Nachdem die Borstel-Hohenradenerin Eka von Kalben bereits 2012 den Fraktionsvorsitz übernommen hatte, wurde die Pinnebergerin Ann-Kathrin Tranziska nun zur Landesparteivorsitzenden gewählt.

Quickborn Mit Lederhose und Dirndl die Nacht zum Tag gemacht: Das dritte Quickborner Oktoberfest war ein Riesenspaß. Es kommt nicht oft vor, dass in der Eulenstadt so ausgelassen und fröhlich gefeiert wird. Bei bayerischen Spezialitäten, der einen oder anderen Maß und der passenden Musik lagen sich die Besucher auf dem Rathausplatz in den Armen, hakten sich unter, schunkelten, johlten, sangen und tanzten.

Hamburg Das Bild der neuen Kiezfassade wird immer deutlicher – doch wie es im Inneren des geplanten Paloma-Viertel im herzen St. Paulis aussehen soll, bleibt auch Monate nach Ende des Architektenwettbewerbs unklar und umstritten. Der Investor, die Bayerische Hausbau, hat am Wochenende eine neue Visualisierung des Gebäude-Ensembles im ehemaligen Esso-Quartier veröffentlicht. Diese zeigt die Front zum Spielbudenplatz, erkennbar sind ein elfgeschossiges Hotel, daneben abgestufte Gebäudehöhen für Clubs und Bars, obendrauf ein Dachgarten voller Partygäste. Im ersten Stock gibt es Balkone, im Erdgeschoss Arkaden mit Läden. All das stimmungsvoll und kiezgemäß rosarot-violett eingefärbt.

Schleswig-Holstein Experten werten es als Zeichen, dass die Altersarmut im Norden drastisch wächst: Die Zahl der Schleswig-Holsteiner, die mit Grundsicherung ihre Rente auf ein mit Hartz IV vergleichbares Niveau aufstocken, hat sich seit 2003 mehr als verdoppelt. Der Kreis der Bezieher ist seitdem von 17517 auf 39305 gestiegen. Das zeigt eine Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Werner Kalinka. Demgegenüber stieg die Zahl der Rentner nur um neun Prozent. „Eine sehr heftige Größenordnung“, kommentiert der CDU-Sozialpolitiker den Trend bei der Grundsicherung. „Das macht deutlich, dass das Problem des sozialen Ausgleichs aktueller denn je ist“, schlussfolgert Kalinka.