Kampf gegen rechte Strukturen

Neue Zentrale Hinweisaufnahme beim LKA

Avatar_shz von pac

10. November 2020, 14:57 Uhr

Hamburg | Hamburger, die in ihrem Umfeld Beobachtungen machen, die auf rechtsextremistische Verhaltensweisen und Einstellungen schließen lassen, können ab sofort die Zentrale Hinweisaufnahme beim LKA Hamburg kontaktieren. Ein besonderes Augenmerk gilt aktuell dem Umgang von Rechtsextremisten mit der Covid-19-Pandemie und deren Versuche, wie zuletzt in Leipzig, an die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen anzudocken. Auch wenn Hamburger Rechtsextremisten bislang nur selten den Weg zu diesen Protestveranstaltungen fanden, bestehen nach aktuellen Erkenntnissen entsprechende Verbindungen zwischen Führungsfiguren des hiesigen „Querdenken“-Ablegers und Rechtsextremisten aus dem näheren Umfeld des Organisatorenkreises der „Michel wach endlich auf“-Proteste und der offiziell aufgelösten AfD-Teilstruktur „Der Flügel“. Insgesamt ist zu beobachten, dass die Corona-Pandemie extremistischen Akteuren die Chance eröffnet, ihren Einfluss auch mithilfe des Internets jenseits der eigenen Szene auszuweiten und so Anknüpfungspunkte zu nicht-extremistischen Kreisen zu suchen.

In der neu eingerichteten Hinweisaufnahme werden alle eingehenden Hinweise zu möglichen vorbereiteten Straftaten sowie Informationen und Erkenntnissen zu Personen oder Gruppierungen mit rechtsextremistischem Hintergrund zusammengeführt und einer gründlichen Prüfung unterzogen. Ziel der Polizei Hamburg ist es, die zumeist im Verborgenen stattfindende Radikalisierung frühzeitig zu erkennen, um rechtsextremistischer Gewalt mit entsprechenden Maßnahmen entgegenzuwirken.

Andy Grote (SPD), Senator für Inneres und Sport: „Die Anschläge des vergangenen Jahres haben uns das enorme Gefahrenpotenzial des Rechtsextremismus vor Augen geführt, das besonders von polizeilich zuvor nicht auffällig gewordenen Tätern ausgehen kann. Mit umfangreichen Maßnahmen, wie unserer Cyber-Einheit beim Landesamt für Verfassungsschutz, tun wir alles, um die Analyse und Aufklärung rechtsextremistischer Strukturen, Netzwerke und Einzelpersonen weiter auszubauen. Die Einrichtung einer Zentralen Hinweisaufnahme Rechtsextremismus beim LKA ist ein entscheidender nächster Schritt, um für Hinweise aus der Zivilgesellschaft ansprechbar zu sein, Erkenntnisse zu potenziellen Straftätern zu bündeln und rechtsextremistische Straftaten zu vereiteln.“

Mirko Streiber, Leiter Landeskriminalamt Hamburg: „Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist weiterhin ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei gilt es, wachsam zu sein, um frühzeitig Gefahren zu erkennen. Hier setzt unsere neue Zentrale Hinweisaufnahme Rechts an, die strukturiert Informationen erhebt und analysiert. Dazu zählen auch Hinweise aus der Bevölkerung, die mit der ZHA-Rechts nunmehr eine zentrale Ansprechstelle hat.“



>Die neue Zentrale Hinweisaufnahme Rechtsextremismus ist beim LKA 73 (Fachkommissariat Ermittlungen Rechts/Links/Ausland) angebunden. Die dortigen insgesamt fünf Kriminalbeamten aus dem Staatsschutz sind unter der Telefonnummer (040) 4286 76767 (montags bis freitags 8 bis 15 Uhr) und per Mail an hinweise-rechtsextremismus@ polizei.hamburg.de zu erreichen.