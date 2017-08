Die Gemeinde investiert : Kampf gegen Langfinger

vergrößern 1 von 2 Foto: Sarah Heider 1 von 2

Rellingen | Seit einer Woche stehen 16 neue Fahrradanlehnbügel vor dem Rellinger Rathaus. Die Verwaltung an der Hauptstraße zieht bisher eine positive Bilanz. „Die neuen Fahrradständer werden gut angenommen“, beobachtete Deycke Zorn vom Fachbereich Planen und Bauen, zuständig für Kinderspielplätze/Bauhof. Sie erwarte, dass die Zahl der Nutzer mit Beginn des neuen Schuljahres weiter ansteigt, da „viele Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen oder den Weg zum Bus mit dem Rad zurücklegen.“

Die bisherigen Fahrradständer hätten die Räder nicht genügend vor Diebstählen schützen können und seien zahlenmäßig nicht mehr ausreichend gewesen. In den vergangenen Monaten hätten viele Fahrräder keinen Platz an den vorgesehenen Radparkplätzen gefunden, so dass laut Zorn ein „Wildparken“ zunahm. Dies sei der Anlass für die Verwaltung gewesen, neue Fahrradparkmöglichkeiten zu schaffen.

Die neuen Fahrradständer sollen zudem Diebstählen entgegenwirken, da sie hoch genug seien, um das gesamte Fahrrad anzuschließen – im Gegensatz zu ihren Vorgängern, an denen nur die Vorderreifen angeschlossen werden konnten. In Zeiten von enormen Zahlen an Fahrraddiebstählen entspräche dies den Wünschen der Radfahrer.

Die Anschaffungskosten beliefen sich auf insgesamt 2500 Euro. Die viertägige Montage der neuen Anlehnbügel erfolgte durch den Bauhof Rellingen. „Die Bügel sind pulverbeschichtet, um eine schnelle Abnutzung des Lacks zu verhindern“, berichtete Olaf Baumann vom Bauhof. „Die neuen Fahrradständer in schönem Rellinger Grün, passen perfekt zum Rathaus“, scherzte Tom Rasmussen, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen. Ziel der Gemeinde Rellingen ist, zur Förderung des Radverkehrs beizutragen. Daher stehen der Verwaltung seit diesem Sommer auch zwei Dienstfahrräder zur Verfügung.

von Dietmar Vogel

erstellt am 29.Aug.2017 | 16:20 Uhr