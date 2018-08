Kampf gegen den Fluglärm

Hamburg organisiert Spitzentreffen der Luftfahrtbranche zu Verspätungen und dem Chaos an den Airports

von Lennart Klostermann

28. August 2018, 20:15 Uhr

Hamburg geht beim Thema Fluglärm nun doch in die Offensive. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat im Gespräch mit unserer Zeitung einen deutschen Luftverkehrsgipfel in der Hansestadt angekündigt: „Zusammen mit dem Bundesverkehrsminister werde ich in den nächsten Tagen zu einem Spitzengespräch zur Situation im Luftverkehr einladen, um die Ursachen von Verspätungen anzugehen.“ Hamburg wolle mit Vertretern der Airlines, Flughäfen, Deutschen Flugsicherung, der Länder und des Bundesverkehrsministeriums einen Runden Tisch bilden, um neue Lösungen zu entwickeln. „Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Verspätungssituation deutlich verbessert. Hierzu müssen alle Beteiligten einen Beitrag leisten.“

Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund des andauernden Streits um Spätflüge am Airport Helmut Schmidt. Die Zahl der Starts und Landungen nach 23 Uhr nimmt dort seit Jahren beständig zu, Fluglärmgegner fordern deshalb ein Vorziehen des Betriebsschlusses von 24 auf 22 Uhr. Das lehnt Tschentscher entschieden ab. Der Flughafen sei für die Wirtschaft in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein von enormer Bedeutung.

Nach Angaben des Bürgermeisters soll es beim Luftverkehrsgipfel unter anderem darum gehen, ob mehr Fluglotsen in Deutschland den Dominoeffekt bei Verspätungen verringern können. Nach Überzeugung des Bürgermeisters liegen die wesentlichen Ursachen für die Zunahme verspäteter Flüge nicht in Hamburg, sondern in europaweiten Beeinträchtigungen, etwa durch Wetterereignisse oder Streiks. Mehr Personal in der Flugüberwachung solle dafür sorgen, die Auswirkungen von Störungen auf die eng getakteten Flugzeugumläufe zu begrenzen. Als Termin für das Spitzentreffen ist der 5. Oktober geplant.

„Ich glaube nicht, dass mehr Fluglotsen das Problem beseitigen“, wies BUND-Landeschef Manfred Braasch den Vorschlag Tschentschers zurück. Der BUND hat eine erfolgreiche Volkspetition für ein früheres Betriebsende in Fuhlsbüttel gestartet, die von fast 15 000 Betroffenen unterzeichnet wurde. Die parlamentarische Antwort der Bürgerschaft lässt fast ein Jahr später noch immer auf sich warten, da sich die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen bisher nicht verständigen konnten.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr will beim Hamburger Gipfel auch die chaotischen Zustände auf den deutschen Airports in diesem Sommer aufarbeiten. „Die Branche lernt gerade, dass es ein gemeinsames Problem gibt – und dieses Problem heißt Wachstum“, sagte Spohr. Der Sommer werde mit seinen Verspätungen, Flugausfällen, Wartezeiten und Ärgernissen allen in Erinnerung bleiben. „Dass es auf ein gemeinsames Problem eine gemeinsame Antwort braucht, ist selbst erklärend.“ Alle hätten verstanden, dass es so nicht weitergehen könne.

Aus Berlin hieß es, auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wolle mit dem Gipfeltreffen erreichen, dass sich das Chaos während der Hauptreisezeit nicht wiederholt.