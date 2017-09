Auch der Kreis Pinneberg ist dabei : Kampagne der Metropolregion Hamburg präsentiert Ausflugstipps in der Region

vergrößern 1 von 2 Foto: Gerald Hänel/GARP Agentur 1 von 2

von Jan Schönstedt

erstellt am 28.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Hamburg | Das Wochenende beginnt. Nach einer anstrengenden Woche haben alle nur ein Ziel – raus aus der gewohnten Umgebung und dem Alltagstrott. Keine Sorge – das lange Suchen im Internet, Durchstöbern von etlichen Broschüren und Studieren verschiedener Karten können sich Ausflügler sparen. Die Metropolregion Hamburg hat im Rahmen der Kampagne „#einfachmalraus – Alltag raus, grün rein“ für den kleinen Tapetenwechsel zwischendurch 66 Tipps zusammengestellt. „Die Metropolregion hat viel zu bieten. Mit unserem frischen Ausflugsideen unter dem Motto #einfachmalraus geht es ganz unkompliziert direkt vom Frühstückstisch aus los, denn alle Ziele sind quasi direkt um die Ecke“, sagt Marion Köhler, Pressesprecherin der Metropolregion Hamburg.

shz.de stellt nicht nur die drei im Kreis Pinneberg befindlichen Ausflugsziele näher vor, sondern auch einige Highlights der Tipps. Wer zum Beispiel am besten auf dem Wasser entspannen kann, sollte sich eine Fahrt mit der Rigmor von Glückstadt nicht entgehen lassen. Wer hätte gedacht, dass das älteste noch fahrtüchtige Segelschiff, das 1853 in Glückstadt gebaut wurde, fast vor der Haustür liegt? „An Bord haben Mitsegler dann die Wahl – mithelfen oder doch einfach nur die Elbe bewundern und sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen“, sagt Köhler. Die Tour führt die Passagiere vorbei an beeindruckenden Elbinseln und einzigartigen Naturräumen.

Natur und Kultur in Haseldorf Die Elbmarschen und Norddeutschlands ältesten Baumpark entdecken, seltene Bäume bewundern und beim Tierstimmenquiz mitraten – ein Tag in Haseldorf ist erlebnisreich. Die von Holstein Tourismus vorgeschlagene Entdeckungstour startet am Elbmarschenhaus. Hier erfahren Besucher alles über den Natur- und Kulturraum der Elbmarschen. Viele Exponate laden zum Mitmachen ein. Direkt um die Ecke liegt der Gutshof Haseldorf mit dem Schlosspark. Hier wachsen echte Raritäten wie Tulpenbäume oder Gurkenmagnolien. Mächtige Bäume und alte Eiben brachten schon Rainer Maria Rilke ins Schwärmen und werden bei einem Rundgang durch den Park auf eigene Faust entdeckt.

Während einer grünen Auszeit ganz nebenbei das Landleben genießen – das geht auf dem Erlebnisbauernhof Strüven in Obersten-Wehr in der Wilstermarsch. Hier können Klein und Groß sich den Bauernhof nicht nur ganz genau anschauen, sondern sogar selbst mit Hand anlegen. „Wer sich dann noch dafür entscheidet, über Nacht zu bleiben, zeltet nicht nur malerisch direkt an der Wilster Au, sondern lässt den Tag bei einem gemütlichen Grillabend ausklingen und wacht am nächsten Morgen mit den Kühen auf“, schwärmt Köhler von diesem Tipp.

Am Elbstrand entlang nach Hamburg Auf zur Copacabana Norddeutschlands – und das zu Fuß! Gar kein Problem bei einer Tour auf der von Holstein Tourismus entwickelten Strandläuferroute. Von Wedel aus geht es los entlang des langen Sandstrandes vorbei an Strandbars, Naturschutzgebieten und Leuchttürmen Richtung Hamburg. Gleich am Anfang ist ein kurzer Halt am Willkomm Höft mit der Schiffsbegrüßungsanlage Pflicht. Besucher können die großen Pötte hier aus der Nähe beobachten. Danach geht es gemütlich immer am Strand entlang bis nach Övelgönne. Die Elbe immer im Blick ist Fernweh programmiert. Zurück geht es ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – eine wirklich runde Sache.

Tierisch geht es auch im Greifvogelgehege in Bispingen zu. Dort lebt die Falknerin Frigga Steinmann-Laage mitten im Wald, lehrt ihrem Lieblingsraben das Sprechen und bildet Falken für die Jagd aus. „Ob Uhu oder Steinadler – die Falknerin stellt jeden Vogel persönlich vor, hautnah und ohne Käfig“, sagt Köhler.

Eine außergewöhnliche Entspannungsmethode lässt sich in Bad Bramstedt entdecken. Dort erleben Besucher Moor von einer ganz neuen Seite. „Im Moorbewegungsbad gehen Interessierte hier im 40 Grad warmen Moor Walken – eine innovative und einzigartige Bewegungs- und Entspannungsform. Das Beste ist – jeder kann das Moor-Walking auf eigene Faust ausprobieren“, erläutert die Pressesprecherin.

Holmer Sandberge entdecken Vor den Toren Wedels erwartet Besucher eine riesengroße Überraschung: das größte Binnendünengebiet Schleswig-Holsteins – die Holmer Sandberge. Sie sind ein echtes Highlight des beliebten Ausflugsziels Regionalpark Wedeler Au. Zu Fuß – bei Führungen gern auch barfuß – geht es auf drei neu ausgeschilderten Wanderwegen, zum Teil auf Wildpfaden, durch Sandberge, bizarre Kiefernwälder und Heideflächen. Mit der App „EntdeckerRouten“ werden Besucher sogar multimedial begleitet.

Die insgesamt 66 Ausflugsziele werden von der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg, der Hamburg Marketing GmbH und 22 regionalen Tourismusorganisationen gemeinsam beworben. Der auch für unsere Region zuständige Holstein Tourismus e.V. ist mit insgesamt acht Ausflugserlebnissen vertreten, die auf der Webseite www.holstein-tourismus.de umfassend beschrieben sind. Gleich drei Ziele der „Alltag raus, grün rein“ Kampagne liegen im Kreis Pinneberg. Dies sind die Holmer Sandberge, die Haseldorfer Marsch und die Elbe bei Wedel.

Auf der Website http://www.metropolregion.hamburg.de/einfachmalraus werden alle 66 Ausflugsangebote der Metropolregion Hamburg ausführlich dargestellt, inklusive Anreise und Gastronomieempfehlungen. Hier kann auch das Faltblatt mit allen Ausflugszielen bestellt werden.