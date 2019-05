Kalter Start der Sportabzeichen-Saison

Sechs Prüflinge trainieren bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius / Sportler wollen dadurch fit bleiben

von Tanja Plock

08. Mai 2019, 15:20 Uhr

Schenefeld | Die Sportabzeichen-Saison in Schenefeld hat in dieser Woche begonnen. Zehn Prüfer standen bei Temperaturen um die zehn Grad erstmals in diesem Jahr bereit, um ambitionierten Bürgern das Abzeichen abzunehmen. Martina Weiß (44) fand sich auf der Anlage Achter de Weiden ein, um ihre Fitness zu überprüfen. Die durchtrainierte 44-Jährige stellte ihre Ausdauer beim 3000-Meter-Lauf, ihre Kraft beim Standweitsprung und ihre Schnelligkeit beim Sprinten unter Beweis. „Ich trete hier regelmäßig an, weil es sich beim Sportabzeichen, um die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports handelt“, sagte Weiß. Die Schenefelderin schaut zudem an weiteren Montagen gern mit ihren Söhnen vorbei. „Früher war ich besser, inzwischen schneiden aber meine Söhne besser ab“, gab sie zu. Die Mutter möchte, wie ihr Schenefelder Vorbild Adolf Rademann, noch im Alter von über 80 Jahren am Event teilnehmen. „Es geht darum, fit zu bleiben“, betonte Weiß.

FSJler Fabian Schönbeck ist nach den Aussagen seiner Team-Kollegen „Blau-Weißer durch und durch“. „Die Teilnehmer können bei uns regelmäßig ihre Fitness überprüfen“, erläuterte Schönbeck, der sich in der Leichtathletik-Abteilung bei Blau-Weiß 96 engagiert. Die am Jahresende veranstaltete feierliche Übergabe der Auszeichnung einschließlich Urkunden bedeute zahlreichen Menschen enorm viel.

Es bereitet den Prüfern nach den Worten von Andreas Schieweck Vergnügen, wenn die Leute hier mit Spaß vorbeikämen und sich, teilweise nach hartem Training, über ihre Erfolge freuten.

Mit Spaß unterwiesen Schieweck und Sebastian Hahn am Eröffnungstag den Nachwuchs in die Technik des Ball-Wurfs. Greta (8) gelang es nach ihren Einweisungen über 15 Meter zu werfen und erlangte somit in dieser Disziplin Gold. Brigitte Speerschneider und Fabian Schönbeck erläuterten der jüngsten Teilnehmerin zudem die Weitsprung-Technik, so dass die Achtjährige auch hier erfolgreich abschnitt. „Wir geben immer viele Tipps“, betonte Tobias Krause, der im Alter von sieben Jahren erstmals an der Prüfung teilnahm. Die Prüfer testeten am Eröffnungstag insgesamt sechs Teilnehmer in unterschiedlichen Disziplinen.

Das Team der Blau-Weißen steht ab sofort, anders als bei vielen anderen Vereinen, jeweils montags von 18 bis 20 Uhr auf der Sportanlage Achter de Weiden bereit. Sie testen die Teilnehmer in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. Die Abnahme ist kostenlos. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. „Es handelt sich um ein freies Angebot, das jeder nutzen darf“, betonte Prüfer Jürgen Bötticher. Die Schenefelder nehmen in jedem Jahr etwa 200 Prüfungen ab.