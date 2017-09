Kaiserwetter belohnt Schützen

vergrößern 1 von 5 Foto: Fröhlig (4) 1 von 5







„Kaiserwetter zum Schützenfest – das haben wir uns verdient“, freute sich Christian Godron, stellvertretender Vorsitzender des Halstenbeker Schützenvereins über strahlenden Sonnenschein. „Im letzten Jahr hatten wir immer wieder mit Schauern zu kämpfen, aber in diesem Jahr ist das Wetter perfekt und die Leute sind sofort da“, stellte Godron zufrieden fest.

Mehr als 500 Kinder und Eltern waren zum Auftakt des viertägigen Fests am Freitag von der Kita Regenbogen zum Fackel- und Laternenumzug gestartet. „Traditionell kommen im zweiten Zug noch mehr Teilnehmer“, erläuterte Godron. Mehr als 1000 Menschen waren es, die sich vom Sportplatz Richtung Schützenplatz auf den Weg machten. Begleitet wurden die beiden Umzüge von den Musikzügen Rellingen, der Freiwilligen Feuerwehr Appen, des Sportclubs Pinneberg und Halstenbek. Während sich der größere Zug am Schützenplatz auflöste, endete der kleinere im Eielkampsweg. „Seit mehr als vier Jahrzehnten gibt es beim Friseursalon Tamkus immer Süßigkeitentüten und kleine Geschenke für die Kinder. Das geht auf dem Schützenplatz nicht“, so Godron. Dort wurden aber Ein-Euro-Gutscheine für die Fahrgeschäfte verteilt. „Der Platz war richtig voll“, bilanzierte Godron. Und er blieb es.

„Die Zelt-Disco war total voll, aber die Schlagernacht am Sonntag war übervoll. Die ist mittlerweile ein Selbstgänger“, sagte Godron lachend. Noch nie waren so viele Tickets wie in diesem Jahr im Vorverkauf abgesetzt worden. „Wir merken da einen Trend“, sagte er.

Auch das Kinderfest am Sonnabend wurde gut angenommen. „Man merkt, dass es ein echtes Familienevent ist“, sagte Godron. Etwa 50 aktive Schützen helfen bei Aufbau, Organisation und vielem mehr mit. Etwas Sorge macht Godron der Schützenumzug, bei dem am Sonntag hunderte Halstenbeker die Straßen säumten. „Es werden leider immer weniger Vereine, die die Tradition pflegen. Wir wollen sie erhalten und dafür muss man oft weitere Wege zurücklegen“, so Godron. Denn wer auf viele Teilnehmer hoffe, die den Umzug gestalten, müsse auch andere Vereine besuchen. „Uns ist es wichtig, diese Tradition zu erhalten.“

Heute öffnen die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz bereits um 15 Uhr. Ab 19 Uhr ist Einlass für den Königsball, den DJ Dirk Weißbrodt um 20 Uhr musikalisch eröffnet. Zur Königsproklamation spielt der Musikzug Rellingen. „Gegen 21 Uhr werden wir dann wissen, wer der neue König ist“, sagte Godron. >

halstenbeker-schuetzenverein.de