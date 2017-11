Kaffee mit einem Schuss Mundart

vergrößern 1 von 1 Foto: Fröhlig 1 von 1

von Florian Kleist

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Kaffee schwarz und zweimal die Roten?“, fragt Roswitha Kallin und greift ins Zigarettenregal hinter sich. Das Nicken des Kunden kann sie nicht mehr sehen, aber sie weiß genau, was ihre Stammkunden bestellen. „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Ich liebe das“, sagt die gebürtige Österreicherin. Das ist aber eher die Übersetzung. Im Original klingt es ein wenig anders: „I woite oiwei mid Menschn arbadn. I liab des.“ Der breite bayerische Akzent ist nicht zu überhören. „Bei mir gibt es den Sprachkursus umsonst“, sagt Kallin lachend.

Geboren wurde Kallin in Graz. „Die schöne Steiermark, da wo Arnie herkommt“, sagt Kallin. Nach der Schule lernte sie Bürokauffrau. Als sie fertig war, wollte sie ihr Arbeitgeber übernehmen. „Ich wollte aber immer in die Gastronomie. Also habe ich gekündigt und bin nach München gefahren“, sagt Kallin. Einen Koffer, 400 Schilling und das Zugticket hatte sie dabei. „One-Way-Ticket. Zurückkommen wollte ich nicht.“ Sie ging in die Gastronomie und arbeitete im Ratskeller – direkt am Münchner Marienplatz. „Die Gastronomie war mein Leben“, sagt Kallin strahlend. Doch irgendwann machte der Körper nicht mehr mit. Und auch der Kopf nicht. „Ich wollte nicht mehr. Man ist im Service Prellbock zwischen Kunden und Küche – beide Seiten schreien einen an.“ Im Jahr 2000 besuchte sie während eines Hamburg Urlaubs das erste Mal Wedel. „Ich habe damals gesagt: Hier wohne ich irgendwann mal.“ Ostern 2014 war sie erneut in Wedel. „Als ich von Hamburg nach Hause geflogen bin, war für mich klar: Ich packe meine Sachen. Das habe ich getan und bin am 1. August in Wedel eingefallen“, sagt Kallin lachend – eine Eigenschaft, die sich durch das ganze Gespräch zieht. Ebenso wie der bayerische Dialekt.

„München ist eine tolle Stadt, aber ich möchte da nicht mehr leben. Die Mietpreise sind noch schlimmer als hier. Da kann man sich keinen Luxus oder Urlaub leisten, weil man nichts zur Seite legen kann“, erläutert Kallin. Ist Wedel so viel günstiger? „Hier sind die Preise in den letzten Jahren auch explodiert, aber mit München ist das noch nicht zu vergleichen.“ Für 30 Quadratmeter zahlte sie dort inklusive Nebenkosten 1100 Euro. „Das muss man erst mal verdienen.“

Ums liebe Geld ging es auch direkt nach dem Umzug. „Ich musste mich erst mal arbeitssuchend melden. Ich hatte aber noch nie eine Bewerbung geschrieben. Ich habe mich vorgestellt, probegearbeitet und dann passte es oder nicht“, so Kallin. Die Arbeitsvermittlung Wedel schickte sie nach Uetersen. Dort sollte ihr geholfen werden. Doch es kam anders. Als sie mit der Beraterin der Arbeitsagentur sprach, lautete die Antwort: „Glauben Sie, ich habe Zeit, für jeden die Bewerbung zu schreiben?“ Doch es kam noch besser. „Unter Fremdsprachen hat sie bei mir Bayerisch eingetragen und meinte: Mit Ihrem Dialekt können Sie nur im Hofbräuhaus in Hamburg arbeiten.“ Ein Job im Einzelhandel? „Sie hat nur den Kopf geschüttelt. Wie wollen sie denn verkaufen? Sie versteht doch niemand. Sie brauchen erstmal einen Deutschkursus“, erinnert sich Kallin an das skurrile Erlebnis. „Ja mei, dann bin i hoid seibsd losgelaffa.“ Sie fing in einem Spielkasino an, half dann bei „Presse aktuell“ an der Wedeler S-Bahn-Station aus und ist seit vergangenem Jahr die gute Seele der Niederlassung von „Presse aktuell“ im Kronskamp.

„Ich mag es, mit den Leuten zu schnacken und zu tratschen. Die Arbeit muss aber trotzdem erledigt werden“, sagt Kallin. Und erstmals ist wirklich etwas Hochdeutsches zu hören. „Vielleicht klappt’s ja doch noch mit meiner Integration“, sagt die Wahl-Wedelerin lachend. „Ich mag es Platt zu hören und einige kommen einfach vorbei, um mich reden zu hören. Das ist schon lustig.“

Gibt es etwas, das sie an Österreich oder München vermisst? „Das Oktoberfest“, sagt sie mit spitzbübischem Lächeln. Dann schüttelt sie den Kopf: „Nein, dann gehe ich auf den Dom. Ist ja das gleiche mit kleineren Gläsern.“ Was wirklich fehle sei ein guter Biergarten. „Gutes Bier gibt es hier, aber kein Biergarten mit großen, alten Kastanien, wo man seine Brotzeit, Decke und Kerzen selbst mitbringen kann und nur seine Maß aus der Schenke holt.“ Doch mache die Elbe vieles wett. „Ich mag das Wasser und die Elbe. Sonntagsmorgens um 7.30 Uhr mit einem Pott Kaffee in der Hand und den Füßen in der Elbe – besser kann man nicht in den Tag starten“, sagt Kallin. Doch ewig will sie nicht in Wedel bleiben. „Wenn ich in Rente gehe, gehe ich definitiv zurück nach Österreich, wenn meine Schwester noch lebt. Das habe ich mir fest vorgenommen“, blickt Kallin in die Zukunft und endet laut lachend mit den Worten: „Solange bringe ich den Wedelern Bayerisch bei.“