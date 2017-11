Käufer gesucht für Wasserski-Arena

von René Erdbrügger

2018 wären es fünf Jahre gewesen. Fünf Jahre, in denen die Brüder Sebastian und Phillip Eppinger die Cablesport Arena samt Beachclub am Fahlt in Pinneberg betreiben. Nun soll damit Schluss sein. „Wir suchen einen Käufer“, sagte Sebastian Eppinger gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber nicht aus finanziellen Gründen, wie der Betreiber betonte.

„Wir sind nicht insolvent. Wir bräuchten nicht zu verkaufen. Aber wir stehen nicht mehr zu 100 Prozent dahinter“, betonte Sebastian Eppinger. Die Interessen hätten sich verschoben. Seinen Bruder zieht es nach Österreich in die Berge. „Mich sogar noch weiter in den Süden.“

Und noch ein Umstand hat zu der Entscheidung geführt. Von den einst sechs bis sieben festen Mitarbeitern sei niemand mehr da. Weswegen auch das beliebte Neujahrsfeuerwerk womöglich in diesem Jahr nicht stattfinden wird. „Dafür bräuchten wir ausreichend Personal. Und das haben wir derzeit nicht“, so Sebastian Eppinger. „Entweder ganz oder gar nicht“, so lautete das Motto der beiden Brüder, als sie 2013 mit der Wasserski-Anlage starteten. Ihr Vater, der Rellinger Kaufmann Andreas Eppinger, hatte die Anlage gekauft. Vorbesitzer Peter Schattenfroh hatte nach sechsjährigem Betrieb der Wasserski-Arena Insolvenz angemeldet.

Sebastian Eppinger kam da frisch von der Uni. Sein Studienfach: BWL. Von diesem Zeitpunkt an ging es mit der Anlage wieder aufwärts. Der elektrische Lift, mit dem Wasserskiläufer und Wakeboarder über den ehemaligen Freizeitsee gezogen werden, ist ein Magnet für Sportler, die Beachanlage lädt zum Verweilen ein.

„Wir haben unseren Umsatz von Jahr zu Jahr gesteigert. In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 500 000 Euro in die Cablesport Arena investiert“, sagte Sebastian Eppinger. Zwar seien in diesem Jahr wegen des schlechten Wetters weniger Besucher gekommen als im Vorjahr, doch rote Zahlen habe er dennoch nicht geschrieben.

Wie hoch der Umsatz ist, das wollte Sebastian Eppinger unserer Zeitung nicht verraten. Nur so viel: Bewerber dürfen einen Blick in die Bücher werfen. Eine Kaufsumme für die Anlage steht auch schon fest: 800 000 Euro wollen die Betreiber von dem potenziellen Käufer haben. „Darunter geht nichts. Wir werden die Wasserski-Arena nicht verscherbeln.“ Die Anlage sei schließlich in einem erstklassigen Zustand. Eppinger stellte auch klar: Solange er keinen Käufer finde, der die gewünschte Summe zahle, mache er mit seinem Bruder mit der Cablesport Arena weiter. „Dann stehen wir aber auch wie bisher zu 100 Prozent dahinter.“