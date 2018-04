Neue Saison : „Käser sind Winzer des Nordens“

Start der Schafs- und Ziegenkäse-Saison in Schleswig-Holstein. Auftaktveranstaltung der Landwirtschaftskammer in Rellingen.

von Holger Bass

20. April 2018, 16:30 Uhr

Rellingen | Die einen lieben ihn, anderen wird schon flau, wenn sie nur das Wort Ziegenkäse hören. Viele denken sofort an ein kräftiges, typisch nach Ziege riechendes Meiereiprodukt. Wer aber gestern bei schönstem Sonnenschein auf dem Hofgelände von Familie Kruse in Rellingen dabei war, konnte sich von den differenzierten und abwechslungsreichen Geschmacksnuancen der ersten Ziegenkäse dieses Jahres überzeugen. Alle Käse waren alle mild-cremig bis würzig-nussig im Geschmack – ohne das ungeliebte Gusto von Ziege.

Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer, eröffnete sichtlich gut gelaunt am Vormittag zusammen mit Cindy Jahnke, Vorsitzende der von der Käsestraße Schleswig-Holstein, die besondere Käse-Saison.

Foto: Mustafa Qayumi

„Die Familie Kruse hat ihren generationenübergreifenden Betrieb erfolgreich an die Erfordernisse und Möglichkeiten des heutigen Marktes angepasst“, war Johannsen beeindruckt. Und er fügte hinzu: „Die hochwertigen Produkte aus der eigenen Verarbeitung werden durch eigene Mitarbeiter direkt an die Kunden verkauft. So gelingt es, den besonderen Mehrwert zu vermitteln und auch spezielle Erzeugnisse wie Ziegenmilchprodukte erfolgreich zu platzieren.“

So hatten die Produzenten vor Ort frische Produkte von der Ziege – teils in Bioqualität – im Gepäck. Das Portfolio reichte von Milch und Quark über Joghurt bis hin zu Ziegenbutter. Besondere Aufmerksamkeit und Lob bekamen Camembert, Rotschimmelkäse und ein zwölf Monate gereifter Hartkäse, der in Konsistenz und Geschmack an Parmesan und niederländischen Brokel erinnert.

Vereinsvorsitzende Jahnke blickt positiv auf die neue Saison: „Nach der Winterpause freuen wir uns alle, dass die Produktion wieder begonnen hat. Und viele Käser nutzen die Zeit, in der die Schafe und Ziegen trockenstehen – Zeit, in der nicht gemolken wird, da der tierische Nachwuchs die Milch braucht – um neue Produktideen zu entwickeln. Viele der individuellen Erzeugnisse der Käsestraße findet man nur in den kleinen Handwerksbetrieben.“

Erlebnis-Führungen für Schulklassen

Seit vielen Jahren ist Kruses Hofmilch auch Mitglied in der Käsestraße. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern das Wissen über die Hintergründe der Produktion zu vermitteln. Das ist auch Zielsetzung von Familie Kruse. Bei regelmäßigen Hofführungen bekommen Verbraucher Einblicke in die Wirtschaftsweise und aufwendige Spezialitätenproduktion.

Für Kindergärten und Schulen gibt es speziell konzipierte Erlebnistouren, bei denen die Kids sehen, fühlen, riechen, und schmecken können, ganz nach dem reformpädagogischen Motto: „Lernen mit Herz, Hand und Verstand“. Viel Herzblut steckt auch im Betrieb der Kruses, der bereits seit fünf Generationen als Milchviehbetrieb bewirtschaftet wird. Die Entscheidung für den Aufbau einer eigenen Verarbeitung und Vermarktung fiel vor über zwölf Jahren. Etwa 200 Milchkühe und 100 Ziegen mit Nachzucht werden täglich zweimal gemolken. Heute werden bereits ein Drittel der Kuhmilch sowie die gesamte Ziegenmilch von der eigenen Hofmeierei verarbeitet. Hans-Hinrich Kruse erklärt: „Unser Ziel ist es, die wertgebenden Inhaltsstoffe der Milch weitestgehend zu erhalten. Deshalb wird die Milch lediglich schonend erhitzt und abgefüllt. Auf eine Homogenisierung verzichten wir zugunsten der Qualität und des guten Geschmacks.“