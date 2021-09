Voting des Tages : Kälte und Regen zum Trotz: Fahren Sie auch im Herbst und Winter mit dem Fahrrad?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

30. September 2021, 18:00 Uhr

Bei der Aktion „Stadtradeln“ haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Hamburg in diesem Jahr in allen Kategorien Rekorde erzielt. Mit 2.176.986 Kilometern seien mehr Kilometer als jemals zuvor erradelt worden, teilte die Umweltbehörde am Mittwoch mit.

