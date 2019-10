K22: Gericht schlägt Vermittlung vor

Beantragte Aussetzung des Verfahrens abgelehnt / Neues Gutachten fraglich

18. Oktober 2019, 15:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Schon wieder eine neue Wendung im jahrzehntelangen Hickhack um die Kreisstraße 22, die Tornesch und Uetersen verbindet: Das vom Land empfohlene neue Verkehrsgutachten wird möglicherweise nicht mehr erstellt werden. Stattdessen könnte es ein Vermittlungsverfahren zwischen den Parteien geben. Das hat Landrat Oliver Stolz den Mitgliedern des Hauptausschusses des Kreistags mitgeteilt.

Nach jahrelangen Debatten hatte es vor gut einem Jahr einen Planfeststellungsbeschluss zum umstrittenen Ausbau der Straße gegeben. Dagegen hatten Anwohner geklagt. Das Land, so Stolz, habe zudem festgestellt, dass es Fehler bei der Auslegung der Planungsunterlagen gegeben habe.

Um Verzögerungen des Verfahrens gering zu halten und die Fehler eventuell nachträglich zu heilen, war eine Aussetzung des Verfahrens beantragt worden. In der Zwischenzeit, so hatte das Land der Kreisverwaltung empfohlen, könne ein neues Verkehrsgutachten erstellt werden. „Möglicherweise ist das Gelände, in dem die Verkehrsströme beobachtet werden, nicht groß genug gefasst“, hatte Jürgen Tober, der zuständige Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung, den Vorschlag des Landes begründet.

Doch das ist alles – sehr wahrscheinlich – jetzt hinfällig. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens sei vom Gericht abgelehnt worden, so Stolz. Das Gericht sei zu der Einschätzung gelangt, dass es den Klägern nicht zugemutet werden könne, so lange auf einen Verfahrensabschluss zu warten. Nach Auskunft des Kieler Wirtschaftsministeriums hat das Gericht stattdessen allen Beteiligten eine Mediation vorgeschlagen. Nach Informationen unserer Zeitung werden Land und Kreis dem Vorschlag wohl zustimmen. Wie ein Kompromiss im Streit um zwei unterschiedliche Forderungen des K22-Trassenverlaufs aussehen könnte, kann derzeit niemand beantworten.

„Ob wir ein weiteres Gutachten nun noch benötigen, ist unklar“, sagte Kreissprecher Oliver Carstens. Auszuschließen sei es nicht, denn nach wie vor stehe ja auch das Thema Heilung des Auslegungsfehlers zur Debatte.