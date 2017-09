Rellingen : Junge Mutter aus Afghanistan: Vergewaltigt, isoliert und geflüchtet

vergrößern 1 von 1 Foto: Symbolfoto: DPA 1 von 1

Flucht, Vergewaltigung, Isolation. Es ist eine Odyssee, die die junge Afghanin Marjam Mosawi (Name geändert) durchleiden musste bis sie in Rellingen eine neue Heimat fand. Die 23-jährige Mutter einer neunjährigen Tochter und eines achtjährigen Sohnes veranlassten vor allem private Gründe, nach Deutschland zu fliehen. Dass sie fälschlicherweise verdächtigt wurde, ihren Schwiegervater umgebracht zu haben, gab den letztendlichen Ausschlag, Afghanistan zu verlassen und aus ihrem Heimatland zu flüchten.

Denn die angeheiratete Familie habe einige unbekannte Telefonnummern auf Mosawis Handy entdeckt und dazu genutzt, derartige „unhaltbare Verdächtigungen zu äußern“. Der Schwiegervater sei eine bedeutende Persönlichkeit in Ghazni gewesen und habe Beziehungen zur Regierung gepflegt. Nachdem ihre Schwiegermutter und weitere Familienmitglieder den Verdacht äußerten, verließen Mosawi und ihre damals drei und sechs Jahre alten Kinder schon zwei Tage später das Land. Sie sei von Regierungsmitarbeitern häufig befragt und angehört worden, so dass die 23-Jährige befürchtete, jemand tue ihr etwas an.

Seit ihrer Flucht sind inzwischen dreieinhalb Jahre vergangen. Vor zwei Jahren kam sie nach Deutschland und lebt seit zehn Monaten in Rellingen. „Ich bin froh, dass meine Kinder hier in der Schule aufgenommen wurden“, betont die Afghanin. Sie freut sich, von einer Patin aus der Gemeinde persönlich betreut zu werden. „Toll ist vor allem die Unterstützung der Kinder bei Schulangelegenheiten“, zeigt sich die junge Mutter dankbar.

Die außergewöhnliche Fluchtgeschichte von Marjam Mosawi begann bereits, als sie eineinhalb Jahre alt war. Ihre Mutter verließ Afghanistan vor 21 Jahren, als diese sich von ihrem Ehemann getrennt hatte. Die sexuellen Annäherungsversuche ihres Großvaters väterlicherseits hatten diese dazu veranlasst.

Nachdem die Mutter einige Jahre mit ihrer Tochter im Iran lebte, gelang es Mosawis Vater, sie im Alter von acht Jahren wieder zu sich zu holen. Denn ein Vater darf seine Tochter nach afghanischem Recht mit sich nehmen, wenn er die Vaterschaft nachweisen kann. Und genau dies gelang Mosawis Vater erfolgreich. „Das war schrecklich für mich. Ich habe viel geweint“, erinnert sich die Neu-Rellingerin. Denn sie hatte zuvor nur Bezug zur Mutter und keine Kontakte zur in Afghanistan lebenden Familie. Ihr Vater brachte sie zuerst zu seiner Schwester in den Iran, drei Monate später zurück zu seiner Mutter nach Afghanistan. „Bei der Tante hat mich dann mein Vater im Alter von acht Jahren vergewaltigt“, berichtet die junge Geflüchtete unter Tränen. Er sei in dieser Zeit nicht verheiratet gewesen. „Mein Schicksal ist eines von 1000 Afghaninnen“, fügt sie hinzu.

Marjam Mosawi lebte vier Jahre lang mit Großmutter und Vater zusammen, bis sie an eine andere, wohlhabendere Familie „verkauft“ worden sei. Während dieser vier Jahre habe er sie immer „benutzt“, wenn er von der Arbeit heim gekommen sei.

Das Leben in ihrer neuen Familie empfand Marjam Mosawi als noch brutaler als bei den Verwandten. Von ihrer eigenen Mutter wusste sie während all dieser Zeit nichts. Sie habe zwei-, dreimal versucht, sich umzubringen. Doch als die damals 13-Jährige merkte, dass sie schwanger war, ließ sie von diesen Versuchen ab. Die Flucht konnte die junge Frau aufgrund des ihr in der Familie zugestandenen Geldes finanzieren. Die Familie habe von „einer schwachen Frau“ wie ihr nicht erwartet, dass sie die Kraft aufbringen könnte, zu fliehen. „Ich hatte außer meinen Kindern niemanden, der nach mir fragt“, sagt sie leise.

Bekannte, die sie über ein Fest kennenlernte, unterstützten Marjam Mosawi bei der Flucht. Die Route verlief über Pakistan und den Iran. An der Grenze zum Iran gelang es der Flüchtenden, mithilfe ihres Handys einen Kontakt zur Schwester der Mutter zu knüpfen. Die im Iran lebende Tante wiederum stellte den Kontakt zur Großmutter mütterlicherseits her. Als Mosawi im Iran ankam, lebte ihre Mutter schon eineinhalb Jahre in Deutschland. „Ich war sehr glücklich, als ich sie erstmals, nach so vielen Jahren wieder gesehen habe“, berichtet die 23-Jährige.

Was ihre Zukunft betrifft, wünscht sich Marjam Mosawi eine professionelle psychologische Behandlung sowie eine eigene Wohnung für ihre dreiköpfige Familie. Sie lebt zurzeit in einer Unterkunft und hofft darauf, „zur Ruhe kommen zu dürfen“. Die junge Frau plant ferner, in absehbarer Zeit eine berufliche Ausbildung zur Arzthelferin oder zur Verkäuferin zu absolvieren.