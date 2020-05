Jugendlicher bei Unfall verletzt

von Claudia Ellersiek

13. Mai 2020, 16:22 Uhr

Borstel-Hohenraden | Bei einem Verkehrsunfall auf der Quickborner Straße ist gestern ein 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Bad Segeberg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und dem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 79-Jähriger Pinneberger gegen 12.05 Uhr mit seinem Audi auf der Landesstraße 76 aus Richtung Quickborn kommend in Richtung Pinneberg. An einer Bedarfsampel zwischen dem Prisdorfer Weg und In de Masch wollte der Jugendliche die Straße überqueren. „Aus bislang unbekannter Ursache erfasste der Pkw den aus seiner Sicht von links nach rechts querenden Jungen“, erklärt Lars Brockmann aus der Pressestelle der Polizei. Zeugen des Unfalls sagten aus, dass die Bedarfsampel zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes Grün für den Jugendlichen anzeigte. Der 16-Jährige aus dem Pinneberger Umland wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.