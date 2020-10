Jugendliche sind sehr verärgert

Versprochener Grillplatz in Prisdorf immer noch nicht in Planung / Bürgermeister will keinen konkreten Termin nennen

01. Oktober 2020, 16:00 Uhr

Prisdorf | Lange Gesichter machten die beiden Vertreter des Kinder- und Jugendbeirates, Fabian Heller und Florian Juhl, nach der Sitzung der Gemeindevertretung in Prisdorf. Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wollten sie von der Politik wissen, wann endlich der versprochene Grillplatz auf dem sogenannten „Chillplatz“ am Hudenbarg eingerichtet wird. Eine berechtigte Forderung, denn dieser Grillplatz war bereits im Februar 2018 auf der Tagesordnung der Politik, passiert ist aber bis heute nichts. Und auch diesmal wollte sich Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP) trotz mehrmaliger Anläufe der beiden und einiger Politiker nicht zu einem verbindlichen Datum äußern. Seine Begründung: „Wir müssen warten, bis auf dem Gelände alle Arbeiten des Abwasserzweckverbands abgeschlossen sind. Erst dann können wir mit dem Grillplatz weitermachen.“

Zu den Hintergründen: Auf dem Chillplatz-Gelände ist ein von Bäumen und Buschwerk umsäumter Teich, der als Regenrückhaltebecken ein sogenanntes technisches Gewässer darstellt. Als Schutz gegen Ertrinkungsunglücke sind Gemeinden verpflichtet, solche Gewässer, zu denen auch Feuerlöschteiche gehören, einzuzäunen. Die tragischen Unglücke in der jüngeren Vergangenheit, zuletzt in Tornesch, haben die Öffentlichkeit wachgerüttelt, die Behörden alarmiert und die Bürgermeister vieler Gemeinden in eine Verunsicherung hinsichtlich ihrer persönlichen Verantwortlichkeit gebracht. Ob damit die Zurückhaltung Schwarz zu erklären ist, ließ er offen. In Prisdorf ist jedoch der Teich auf dem Chillplatz-Gelände in der Obhut und damit in der Verantwortlichkeit des Abwasserzweckverbands (AZV). Der zäunt gerade das Regenrückhaltebecken an der Hauptstraße ein, gleiches soll am Hudenbarg passieren. Vorher jedoch soll das Grün am Teich gekürzt werden. Schwarz verwies auf ein unklares Regelwerk zu derartigen Arbeiten und auch darauf, dass der Teich noch ausgebaggert werden solle, ein Grillplatz könne diese Arbeit stören: „Das ist für das kommende Frühjahr angekündigt, aber das Frühjahr geht nun mal von Ende März bis Juni.“

Obwohl nicht nur Christian Schwarzbeck (CDU) darauf hinwies, dass die Lage eines Grillplatzes wenig mit den Aktivitäten des AZV zu tun hätte, ließ sich Schwarz nicht zu einer zeitlichen Zusage erweichen. Die Pressestelle des AZV konnte auf telefonische Rückfrage konkrete Pläne für Baggerarbeiten im Zuge des Rückschnitts und der Einzäunung, dass beides noch dieses Jahr durchgeführt werden soll, nicht bestätigen. Lediglich sei dies grob für das Jahr 2021 angedacht. So bleibt bis auf weiteres die Befürchtung der Jugendlichen, dass ihr versprochener Grillplatz für kommenden Sommer wieder einmal ein Lippenbekenntnis der Verwaltung bleibt.