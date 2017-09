Jugendbeirat sucht Kandidaten

vergrößern 1 von 2 Foto: frh 1 von 2

Das 17. Wake-Up-Pi-Festival am morgigen Sonnabend und die Wahl des Jugendbeirats am 24. November – das waren die beiden Hauptthemen während der jüngsten Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats (KJB). KJB-Vorsitzender Valentin Kraner bezeichnete das Musik-Festival als „das Event für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene“ in Pinneberg.

Einige Schul-Bands stehen beim Rockfestival mittags erstmals auch auf der Bühne. „Für die Jugendlichen ist es etwas besonderes, Bühnenluft zu schnuppern“, erläutert Stadtjugendpfleger Raimund Bohmann, der während der Sitzung anwesend war. Am Nachmittag treten den Bands aus der Region auf, die sich bereits einen Namen gemacht haben. Hamburger Top Bands spielen am Abend.

Der Jugendbeirat ist erstmals auf dem Wake-Up-Pi-Festival mit einem Foto-Stand – einschließlich Gewinn-Aktion - vertreten. Besucher können sich dort mit witzigen Buttons und weiteren Accessoires fotografieren lassen. Wake-Up-Pi beginnt morgen um 14 Uhr.

Der KJB ist darüber hinaus dabei, die am Freitag, 24. November, anstehende Wahl vorzubereiten. Die wichtigste Vorbereitungsphase ist für diesen Monat anberaumt. „Wir müssen eure Nachfolger finden und Jugendliche begeistern, sich für den KJB einzusetzen“, sagte Stadtjugendpfleger Bohmann.

Die insgesamt neun Mitglieder stellen das politische Gremium der Stadt in weiterführenden Schulen vor. Sie werden sich dort ab Mitte diesen Monats am 13., 14., 21. und 25. September und 5. Oktober präsentieren. Mitglieder dürfen Jugendliche aus Pinneberg im Alter von zwölf bis 21 Jahren werden. Alle zwei Jahre wird das Gremium neu gewählt. Der Jugendbeirat berät die Ratsversammlung und ihre Ausschüsse in wichtigen Selbstverwaltungsangelegenheiten.

„Es haben sicherlich einige von uns Lust, nochmal anzutreten“, sagte Katharina Ramm (16). Die Jugendlichen engagieren sich aus unterschiedlichen Gründen. „Man hat als junger Mensch die Möglichkeit, etwas zu verändern und seine Altersgruppe zu vertreten“, erläuterte Kraner. Seine Mitgliedschaft im KJB gebe ihm die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen. „Ich weiß auch am besten, was Leute meiner Altersgruppe interessiert“, so Kraner.

Karoline Janßen (16) freute sich, an Ausschüssen teilzunehmen und einen guten Einstieg in die Politik zu bekommen. Julia Dinse (15) schätzt es, einen guten Einblick in die Schulpolitik zu gewinnen. Es bringe etwas, sich überall einzusetzen. Stadtjugendpfleger Bohmann hoffe sehr, dass sich im Zuge der Wahl erneut engagierte Jugendliche finden. Bauvorhaben an den Schulen und auch die aktuelle Gesichtsveränderung der Stadt erfordern es, dass sie sich für ihre Zukunft einsetzen.

