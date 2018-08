von René Erdbrügger

20. August 2018, 13:30 Uhr

Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Pinneberg lädt für Montag, 27. August, zu nächsten Sitzung ein. Beginn ist um 19 Uhr im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße 8, in Pinneberg. Die Planung für die Beteiligung an dem Festival Wake up PI und dem Kindertag stehen auf dem Programm. Auch über die Bürgermeisterwahl wollen die Mitglieder des Jugendbeirats diskutieren.