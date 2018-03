Jugendarbeit aus einem Guss

Programm der Hasloher und Bönningstedter Einrichtungen neu aufgelegt / Gemeinsamer Internet-Auftritt in Arbeit

von Ute Springer

28. März 2018, 16:00 Uhr

Sie kann es selbst kaum glauben: „Im Oktober bin ich schon seit 19 Jahren hier aktiv“, sagt Martina Niehusen, die von allen nur „Tinka“ genannt wird. Seit Anfang des Jahres verbringt sie als Leiterin jeweils 15 Stunden in der Woche im Hasloher Jugendraum (JuRa) und im Bönningstedter Kinder- und Jugendzentrum (JuZe). Grund genug, das Konzept der beiden Einrichtungen erneut unter die Lupe zu nehmen und zu aktualisieren. „Die Zeiten ändern sich und damit werden auch die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen anders“, erläutert Niehusen.

Neu eingeführt hat sie den „Mädchentag“, der donnerstags in Bönningstedt von 16 bis 18 Uhr ausschließlich weibliche Wesen zur Türe herein lässt. „Ich würde so gern auch einen besonderen Tag für Jungs anbieten, doch dazu fehlt mir leider ein männlicher Betreuer“, bedauert die Pädagogin. Sie richtet einen Appell an mögliche Interessenten: „Wer gern mithelfen will, kann sich jederzeit bei mir melden.“

Neu ist auch, dass seit Februar jeden Montag im JuRa gemeinsam gekocht wird. „Von 16 bis 18 Uhr wird geschnibbelt und gebrutzelt“, berichtet die Leiterin. Als Teilnahmegebühr ist ein Euro zu bezahlen.

Im Aufbau befindet sich derzeit eine Internetseite, auf der besondere Termine und regelmäßige Aktivitäten beider Einrichtungen zu finden sind. Dazu gehört auch das Ferienprogramm, das vom Nachwuchs beider Dörfer gleichermaßen besucht werden kann. „In den Osterferien finden die regelmäßigen Veranstaltungen in den Einrichtungen nicht statt“, erläutert Niehusen. Stattdessen dürfen Mädchen ab der vierten Klasse am Montag, 9. April, nach Hasloh kommen und im JuRa übernachten. Die Kosten betragen 2,50 Euro.

Am Mittwoch, 11. April, fahren Mädchen und Jungen ab der ersten Klasse zum Schwimmen in die Holstentherme. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Hasloher AKN-Bahnhof. Die Rückkehr wird gegen 20 Uhr sein. Für den Ausflug werden 6,50 Euro fällig.

Für Donnerstag, 12. April, ist ein Fußballturnier für Jugendliche ab 12 Jahren geplant. Start ist um 8.30 Uhr der Bönningstedter Bahnhof. Einen Tag später, am Freitag, 13. April, geht’s um 11.30 Uhr zum Kartfahren. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab einer Körpergröße von 135 Zentimetern. Die Kosten betragen zehn Euro.

Einen Wunsch wollen sich die jungen Besucher auch erfüllen: „Wir planen für den November ein jahrgangsübergreifendes Hallen-Fußballturnier“, kündigt Niehusen an. Teilnehmen werden zehn Teams, deren Mitspieler von den Sportvereinen, den Schulen und den Jugendfeuerwehren kommen.

Verbessern möchte Niehusen zudem die Zusammenarbeit der Jugendhäuser im Kreis untereinander. „Vernetzung und gegenseitiger Austausch werden immer wichtiger“, betont sie . Sie wird deshalb auch an der „Nacht der Jugendhäuser“ teilnehmen, die für Freitag, 31. August, geplant ist. „Darauf freue ich mich schon“, so Niehusen.