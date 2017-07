Jugend-Golf-Sommercamp im Club An der Pinnau

vergrößern 1 von 2 Foto: pt 1 von 2

Von Montag, 24. Juli, bis zum Freitag, 28. Juli, findet im Club An der Pinnau, Pinneberger Straße 81A, ein Sommercamp für Jugendliche statt. Die Aktion richtet sich an Teilnehmer zwischen sieben und 18 Jahren. In der Woche ist der Platz in Jugend-Hand, die Mitglieder nehmen wohlwollend reißaus. Währen des Camps wird aber nicht nur Golf gespielt, sondern es werden auch andere Sport-Spiele angeboten. Die jungen Sportler dürfen am Dienstag den Profis bei der „Porsche German Open“ in GreenEagels während der Einspielrunde auf die Finger schauen. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.





www.pinnau.de/golf/hamburg/club/jugendcamp.

von René Erdbrügger

erstellt am 12.Jul.2017 | 16:28 Uhr