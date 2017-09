Der AfD-Direktkandidat im Interview : Joachim Schneider: „Ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Freiheit der Menschen wiederherzustellen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

von Florian Kleist und Finn Warncke

erstellt am 07.Sep.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg | Den schwäbischen Dialekt hat Joachim Schneider behalten, auch wenn der 44-Jährige schon seit Jahrzehnten in Elmshorn lebt. Etwas anderes hat der Informatiker aber abgelegt: seine Parteizugehörigkeit in der FDP. Nach langjähriger Mitgliedschaft habe er sich in der Partei nicht mehr wiedergefunden. Auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat stieß er auf die AfD: Nicht nur im Parteiprogramm habe er sich wiedergefunden, er traf auf Leute, die aus seiner Sicht „etwas bewegen wollen“. Und Schneider legte in relativ kurzer Zeit eine steile Karriere hin: Er wurde nicht nur Direktkandidat der Alternative für Deutschland im Kreis Pinneberg, sondern schaffte es auch auf Listenplatz vier der schleswig-holsteinischen AfD-Landesliste. Das erhöht bei einem sehr guten Abschneiden seiner Partei die Wahrscheinlichkeit auf einen Sitz im Bundestag. Denn das Rennen um das Direktmandat aus dem Kreis Pinneberg machen in der Regel SPD und CDU unter sich aus.

Für einen Direktkandidaten im Bundestagswahlkampf ist relativ wenig im Internet über Sie herauszufinden: Sie haben keine eigene Homepage und auf der Seite ihres Landesverbands findet sich lediglich ein kurzer Steckbrief. Warum geben Sie so wenig von sich bekannt?

Joachim Schneider: Eine eigene Homepage habe ich mir tatsächlich für den Wahlkampf noch nicht gemacht. Das liegt auch daran, dass ich zu dieser Direktkandidatur und auf den Listenplatz erst dieses Jahr gekommen bin. Und beides war für mich so nicht geplant. Ich bin da eher reingerutscht – aber natürlich begründet und jetzt mache ich das auch. Außerdem haben wir in der AfD die Schwierigkeit, dass wir massiv beobachtet werden.

Von welcher Seite werden Sie beobachtet?

Von der linken. Wir kriegen von der AfD immer wieder Sicherheitshinweise dazu, was wir ins Internet stellen dürfen und was nicht. Und je weniger im Internet ist, desto mehr ist man vor Beschädigungen geschützt.

Sie haben lange Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Ist Ihre Zurückhaltung auch darin begründet, dass Sie durch ihre Arbeit wissen, wie schnell und unkontrolliert sich Informationen im Internet verbreiten?

Zum einen das, denn ich kann mir die Vorgänge selbst erklären. Zum anderen sind es aber ganz klare Handlungsanweisungen und Hinweise von unseren Sicherheitsbeauftragten. Wir haben in der AfD ja auch ein paar Polizisten und Kriminalkommissare, die uns dann sagen, an welchen Stellen sie Problematiken sehen. Gerade durch den Leak vom 2016er-Parteitag sind einige der Elmshorner AfD-Mitglieder offenbart worden. Und das inklusive Wohnadresse: Das sind Familien mit Kindern und Rentner und dementsprechend war das alles nicht so schön. Ich war auch bei diesem Parteitag, hatte damals aber bewusst darauf verzichtet, mich digital eintragen zu lassen. Dadurch war ich nicht auf der veröffentlichten Liste. Das hat mich darin bestärkt, dass es manchmal besser ist, die Dinge nicht digital, sondern manuell zu regeln.

Sie sind im Frühjahr 2016 AfD-Mitglied geworden und wussten ja, dass es eine durchaus umstrittene Partei ist. Vorher waren sie lange Jahre Mitglied der FDP. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden?

Weil ich in dieser neuen Partei endlich mal wieder Menschen kennengelernt habe, die etwas bewegen wollen. Alle anderen Parteien – FDP inklusive – bewegen sich wie auf einer Schiene nur in eine Richtung. Da wird vielleicht manchmal die Geschwindigkeit reduziert oder leicht variiert, aber die Richtung wird nicht korrigiert. Und wenn es auf einen Abgrund zugeht: Tja, dann kann man nur noch sehen, ob man dort etwas früher oder später ankommt – aber man kommt dort an.

Was macht die AfD denn besser?

Es gibt den Mut, auch einmal von der Vergangenheit bis heute zu gucken, wie die Dinge sich entwickelt haben und was vielleicht früher besser gelaufen ist. Ich zum Beispiel bin noch mit Respekt vor dem Alter erzogen worden. Es gibt viele Dinge, die ich in Unterhaltungen mit älteren Leuten – auch wenn diese Gespräche nicht immer ganz einfach waren – gelernt habe: Warum sollen wir nicht deren Erfahrungen für die Zukunft mitnehmen? Wie war damals die Situation in den Krankenhäusern? Wie war die Pflegesituation? Wie war es mit den Verdienern in den Familien? Also allgemein die Frage: Was ist in diesen Bereichen eigentlich seit den 1970ern bis heute so alles passiert?

Für welche Themen steht für Sie die AfD?

Ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Freiheit der Menschen wiederherzustellen. Dass Sie über das, was sie aus Ihrem Leben machen wollen, selber entscheiden können. Und dazu gehört unter anderem eine vernünftige Sozialpolitik, die es einem finanziell überhaupt erst ermöglicht, das Leben selbst zu gestalten. Dazu gehört auch eine Sicherheitspolitik, die dafür sorgt, dass man hier in diesem Land leben kann, wie man will: Und nicht aufgrund von Sicherheitsbedenken sein Leben einschränken muss. Denn das ist auch eine Einschränkung der Freiheit. Dazu gehört natürlich auch die Gesundheit. Der Freiheitsbegriff umfasst für mich an der Stelle fast das gesamte Programm.

Sie haben jetzt unter anderem über Gesundheitspolitik und Freiheit gesprochen. Für Schlagzeilen sorgen AfD-Spitzenpolitiker aber oft durch verbale Entgleisungen. Zuletzt hatte ihr Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Alexander Gauland, gesagt, man solle die SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz nach Eichsfeld einladen und „wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können“. Geht Ihnen das zu weit oder freuen Sie sich, dass die AfD dadurch im Gespräch bleibt?

Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, da ja in dieser Aussage zwei ganz unterschiedliche Aspekte stecken. Zum einen hat er seine Aussage mit dem Wort „entsorgen“ verbunden: Das finde ich nicht gut. Das ist eine unglückliche Wortwahl, die aber vielleicht in einer Wahlwerbeveranstaltung, bei der man sich in Rage redet, durchaus mal vorkommen kann. Dennoch: Herr Gauland ist ein alter Fuchs und müsste eigentlich wissen, was seine Worte bewirken können und sollte da etwas vorsichtiger sein. Wobei: Das Wort „entsorgen“ wurde ja nun nicht erstmals von der AfD verwendet, sondern schon von allen möglichen Parteien. „Besorgte Bürger entsorgen“ haben die Linken gesagt, die SPD hat gesagt, man solle „Frau Merkel entsorgen“. Aber bei der AfD müssen wir immer höllisch aufpassen bei so einer Wortwahl.

Und der zweite Aspekt?

Das ist das Ins-Gespräch-Kommen. Die AfD kommt mit dem, was Sie will – mit ihren sozialen Konzepten oder mit den Freiheiten, die sie den Menschen zurückgeben will – nicht in die Nachrichten. Wir finden nicht statt, es sei denn, so etwas wie jetzt mit der Aussage von Herrn Gauland passiert. Es ist gemein: Wir haben kaum eine Chance, zum Beispiel mit unserer Forderung nach zwölf Prozent Mehrwertsteuer an die Menschen heranzukommen. Das nimmt keiner auf. Dabei sind wir die einzige Partei, die eine Senkung der Mehrwertsteuer um sieben Prozent fordert, und wenn das kommt wäre es vor allem für die kleinen Einkommen und Rentner eine stärkere Entlastung als für die Reichen.

Daran dürfte die AfD aber auch eine Mitschuld tragen: Herr Gauland wählt ja in Äußerungen zur Mehrwertsteuer nicht so scharfe Worte wie in diesem Fall, wo es um die Frage nach einer deutschen Leitkultur ging.

Ja, sicher.

Knüpfen wir doch da gleich einmal an: Gibt es aus ihrer Sicht eine deutsche Leitkultur?

Natürlich haben wir eine Kultur.

Würde aber die Vorgabe einer Leitkultur die Menschen in diesem Land nicht wieder in ihren Freiheiten einschränken?

Genau das ist der Punkt. Wir haben eine Kultur und die ist in Europa natürlich auch grenzübergreifend. In den Vogesen reicht sie bis nach Frankreich. Ich bin tatsächlich kein Freund dieser strengen Leitkultur, denn das würde ja heißen, dass diese die Menschen anleitet, was sie tun sollen. Eine Leitkultur, die detailliert alle Lebensbereiche regeln soll und damit wieder Freiheiten nimmt: Das ist Humbug. Aber wir haben eine Kultur als gemeinsame Basis unseres Lebens hier: An der man sich orientieren kann. Und das ist unsere Kultur von der Aufklärung bis heute, die sich in vielen europäischen Ländern entwickelt hat.

Dann bleiben wir doch gleich in Europa. Die AfD fordert sowohl einen Austritt aus dem Euro-Raum als auch eine Volksabstimmung über den Austritt aus der EU. Warum würde das Deutschland mehr Freiheiten bringen?

Wenn wir die EU jetzt einmal als den Verwaltungsapparat in Brüssel und Straßburg sehen, dann muss ich ganz klar sagen: Ja, da müssen wir raus. Inklusive einer Volksabstimmung und einer Frage darüber, ob wir weiterhin im Euro bleiben. Denn der Euro sorgt für ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen den Staaten in Europa und damit für vielmehr Hass. Der Euro, der uns eigentlich einigen sollte, führt im Moment nach meinem Dafürhalten genau zum Gegenteil: Weil wir in den unterschiedlichen Ländern vollkommen andere Herangehensweisen an Finanz- und Wirtschaftsfragen haben. Wir als Deutsche profitieren ja aktuell sehr stark vom Euroraum.

Warum?

Hätten wir noch die D-Mark wäre diese bei unserer derzeitigen Wirtschaftskraft im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern unglaublich teuer. Und damit wären unsere Exporte teurer und damit geschwächt. Das tragen wir im Moment auf dem Rücken der anderen Länder aus. Andersrum: Wenn die Griechen die Drachme hätten, dann wäre diese im Vergleich zum Euro eine billig zu habende Währung. Aber dadurch würden wieder mehr Touristen ins Land kommen, das würde auch die Exporte (Anmerkung der Redaktion: gemeint sind die Exporte aus Griechenland) wieder ankurbeln.

Sie wollen also den Euro wieder rückabwickeln?

Aus Gerechtigkeit! Und aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Es gibt durchaus Wirtschaftsexperten die sagen: Wir müssen den Euro abschaffen, um wieder eine Gerechtigkeit in den europäischen Wirtschaftsraum zu bekommen. Das ist aber nur ein Aspekt, weshalb der Euro gescheitert ist. Ein anderer sind die zahlreichen Verträge und Versprechungen zum Euro, die inzwischen gebrochen worden sind. Vom Maastrichter Vertrag bis zu Helmut Kohls Versprechen, das kein Land für die Schulden eines anderen Landes aufkommen sollte.

Springen wir einmal in den Kreis Pinneberg. Das Thema Verkehrs-Infrastruktur nimmt ja im AfD-Wahlprogramm vergleichsweise wenig Platz ein. Aber, wie stehen Sie denn zum Beispiel zum Ausbau der A20 mit einer neuen Elbquerung?

Natürlich muss das schneller gehen, gar keine Frage.

Und wenn Sie durch ihre Wahl-Heimatstadt Elmshorn gehen: Welches sind die drängendsten Probleme, denen sich die Politik hier widmen sollte?

Ganz konkret sind das so Dinge wie die Brücke an der alten Bundesstraße, die einsturzgefährdet war und jetzt eine Baustelle bis mindestens Dezember ist. Diese Baustelle schickt unglaublich viel Verkehr durch die Kaltenweide und die Köllner Chaussee. Das ist eine Situation, die ich mit viel Sorge betrachte. Warum ist es nicht möglich, diese schneller zu bauen? Bei meiner Tante in Amerika musste auch eine Brücke abgerissen werden. Die war innerhalb von drei Wochen wieder da. So etwas geht. Man muss nur das Geld dafür in die Hand nehmen. Es gibt in der Wirtschaft zwei Faktoren, an denen man drehen kann. Wenn du wenig Geld hast, dann brauchst du mehr Zeit. Und wenn du wenig Zeit hast, dann brauchst du mehr Geld. In der Köllner Chaussee gibt es Schulen und Kindergärten. Ich finde es erschreckend, wenn ich dort die Kinder sehe und über die Straße rumpelt ein riesiger Kühllaster vorbei. Ich hoffe einfach, dass da nichts passiert. Es wäre wichtig gewesen, diese Brücke in Elmshorn schnell hinzustellen, auch wenn es teurer wird. Es wird schließlich an anderen Stellen so viel Steuergeld verschwendet.

Die AfD fordert in ihrem Parteiprogramm, einen eigenen Straftatbestand für Steuergeldverschwendung einzuführen. Welche Projekte im Kreis Pinneberg könnten dann vor Gericht landen?

Ich sehe als Elmshorner vor allem die Projekte hier in der Stadt. Zum Beispiel die Klappbrücke über die Krückau: Warum kann man den Status als Wasserstraße nicht entsprechend verkürzen bis zur Brücke? Dann hätte auch eine günstigere Konstruktion gereicht. Warum muss die Wasserstraße bis zum alten Hafen reichen, den eh keiner mehr nutzt außer dem Ewer Gloria? Deshalb wurde eine teure Klappbrücke gebaut, die dann auch noch technisch anfällig ist. Das ist eine Geldverschwendung. Das ist unnötig. Außerdem wurde beim Bau der KGSE ordentlich Geld verschwendet. Der Bau der privaten Leibniz-Schule hat 16 Millionen Euro gekostet – inklusive einer Turnhalle. Die KGSE hat 40 Millionen Euro gekostet – ohne eine neue Turnhalle. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und die Stadt Elmshorn ist auch nicht auf die Idee gekommen, einmal Michael Stich zu fragen, ob er Namenspate für eine Turnhalle werden will. Die Leibniz-Privatschule hat es gemacht und hat jetzt eine Michael-Stich-Turnhalle.

Zurück zur Bundestagswahl. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat kritisiert, dass die AfD immer noch zu sehr als Protestpartei wahrgenommen wird. Ist die AfD eine Protestpartei?

Nein.

Liegt ihre klare Ablehnung vielleicht auch daran, dass reine Protestparteien in der Regel eine ziemlich kurze Lebensdauer haben?

Die Lebensdauer ist mir eigentlich egal – auch die Lebensdauer der AfD. Solange andere Parteien unsere Programmatik übernehmen und dann entsprechend durchsetzen, wäre das nur von Vorteil. Denn genau darum geht es. Aber im Moment sehe ich nur in der AfD die Leute die sagen: Wir müssen etwas verändern, wir müssen etwas bewegen. Das wird als Protest wahrgenommen und es ist auch ein Protest: Aber das macht uns noch nicht zur Protestpartei. Als ich hier in Elmshorn dagegen war, dass das KAZ zugemacht wird, dann war das natürlich auch Protest. Denn das Gebäude war einfach super für die Jugend. Bei so etwas hätten die Politiker damals den Schneid haben und klar benennen müssen: Hier läuft etwas in eine falsche Richtung.

Wo sehen sie denn die AfD in vier Jahren?

Ganz ehrlich glaube ich, dass die AfD, nachdem sie es jetzt in den Bundestag schafft in vier Jahren Zulauf bekommen wird aus der CDU – von den Leuten, die mit der CDU unzufrieden sind. Und in vier Jahren werden wir dann die Chance haben, eine Regierung zu bilden.

Als AfD-Direktkandidat dürften ihre Chancen relativ gering sein, in den Bundestag einzuziehen. Aber Sie stehen auch auf Platz 4 der Landesliste und haben damit bei einem sehr guten Abschneiden ihrer Partei durchaus Chancen. Hand aufs Herz: Sind sie bereit für die Arbeit im Bundestag?

Ja!

Joachim Schneider ist 44 Jahre alt und wurde in Heilbronn geboren. Nach dem Abitur jobbte er zunächst unter anderem als Wachmann in einem Asylbewerberheim. Schneider beginnt dann eine Ausbildung zum Grundstücks- und Wohnungswirtschaftskaufmann im Familienbetrieb eines Freundes. Anschließend hat er wechselnde Jobs in der Mitte der 1990er Jahre boomenden IT-Branche. Dabei verschlägt es ihn nach Elmshorn. Als die IT-Blase Anfang der 2000er Jahre platzt, verliert auch Schneider 2006 seinen Job. Er startet an der Universität Hamburg ein Physik-Studium. Anfang 2017 schließt er sein Studium ab und ist zurzeit bei der Behörde für Wissenschaft und Forschung angestellt. Lange Jahre war er FDP-Mitglied und saß für die Liberalen unter anderm im Elmshorner Stadtrat. Seit 2016 ist er Mitglied der AfD und dort nicht nur als Direktkandidat für den Kreis Pinneberg bei der Bundestagswahl aufgestellt, sondern landete auch auf Listenplatz 4.