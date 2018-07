Gewinn-Sommer : Jetzt Pedelec von Batavus im Wert von 1749 Euro gewinnen

In der zweiten Runde unseres Gewinn-Sommers verlosen wir ein E-Bike von Batavus.

von moh

16. Juli 2018, 12:10 Uhr

Jetzt können auch weite Strecken ohne Konditionsprobleme gemeistert werden. Zumindest gilt dies für den Gewinner unseres Wochenpreises, der vom Tornescher Fahrradhaus Schawo zur Verfügung gestellt wird. Das Batavus Diva eGo ist ein Pedelec mit 28 Zoll großen Reifen, sieben Gängen und Rücktritt sowie einer Rahmenhöhe von 50 Zentimetern. Herzstücke des Citybikes sind der E-motion-Frontmotor und der 417-Wh-Akku, die den Fahrer unterstützen. „Die Leistung des Akkus reicht je nach Nutzung für ungefähr 80 Kilometer“, erklärt Burghilde Schawo. Der Verkaufspreis des Pedelecs beträgt 1749 Euro. Wie die Firmenchefin erläutert, sind Pedelecs und E-Bikes immer mehr gefragt. „Mittlerweile kaufen rund 50 Prozent unserer Kunden diese Räder“, sagt sie, und das seien nicht nur ältere Personen.

Spielregeln und Teilnahme

Die Rolandstatue in Wedel gilt als Sinnbild für…

A Handels und Marktrecht

B Ausgezeichnete Kampfkunst

C Gute Stein-Bildhauerkunst

Als Nächstes verlosen wir eine Remundi-Grillfeuerstelle im Wert von 995 Euro von Hass und Hatje Hagebaumarkt Rellingen.