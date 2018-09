Jetzt gefahrloser Übergang für Kita-Kinder

von René Erdbrügger

20. September 2018, 11:58 Uhr

Jetzt können Kinder und Erzieher der Kita Heilig-Geist im ehemaligen Straßenverkehrsamt an der Flensburger Straße in Pinneberg gefahrlos auf ihren Außenspielplatz gelangen. Die rechtswidrige Ein- und Ausfahrt Haidkamp sei in dieser Woche durch Poller für den Autoverkehr gesperrt worden. Damit hätten die Bemühungen von dem Ratsherrn Reinhard Matthies (SPD) zur Klärung der Rechtslage bei der bisherigen Ein- und Ausfahrt und die Forderung des Sozialausschussvorsitzenden Dieter Tietz (SPD) gegenüber Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) nach umgehender Sperrung Erfolg gehabt. „Wir freuen uns im Interesse der Kinder, Erzieher und Eltern über diese Sperrung, die von der Verwaltung zunächst als nicht möglich angesehen wurde”, sagen Tietz und Matthies.