Lärmschutz an der A 23 : Jetzt fordert die CDU Kölln-Reisiek Tempo 100

Der Kölln-Reisieker Fraktionschef schlägt eine Resolution an den schleswig-holsteinischen Verkehrsminister vor.

von Michael Bunk

12. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Kölln-Reisiek | Als vor mehr als zehn Jahren die Erschließung des Entwicklungsgebiets Reisiek-Ost begann, war der Bau eines Lärmschutzwalls an der Ostseite der Autobahn 23 – nördlich der Köllner Chaussee – eine Auflage, welche die Gemeinde Kölln-Reisiek erfüllte. Zu hören ist der Verkehr von der Schnellstraße, die Hamburg mit Heide verbindet, trotzdem. Die CDU-Fraktion fordert nun eine Resolution der Gemeinde an den schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zur Verbesserung des Lärmschutzes beidseitig der A23.

Beratung im Wegeausschuss

Diese hat CDU-Fraktionschef Ulrich Schley nun im Gemeinderat eingebracht. Sie wurde zur Beratung in den Wegeausschuss verwiesen.

Die CDU fordert unter anderem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer im Bereich der Wohnbebauung sowie eine Fahrbahndecke aus offenporigem Asphalt („Flüsterasphalt“). Beide Maßnahmen waren bereits vor fünf Jahren geprüft worden, als sich die Gemeinde Kölln-Reisiek an der zweiten Stufe des Lärmaktionsplans beteiligt hat. Umgesetzt wurden bisher weder die eine noch die andere.

Bedingungen haben sich geändert

Schley hält nun die Zeit für einen erneuten Vorstoß in diese Richtung für gekommen. „Seit Aufstellung des Lärmaktionsplans im Jahr 2014 haben sich die Rahmenbedingungen wesentlich geändert“, begründet er diesen im Resolutionsentwurf. Im Vergleich zu 2010 sei der Fahrzeugverkehr bis 2015 bei Pkw um 30 Prozent auf 33900 Fahrzeuge pro Tag, bei Lastwagen um 15 Prozent auf 2576 Fahrzeuge pro Tag erhöht. Schley beruft sich auf Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen für den Abschnitt Hohenfelde bis Horst/Elmshorn – also nördlich von Kölln-Reisiek.

Dabei werde es nach seiner Einschätzung nicht bleiben. „Aufgrund des starken Anstiegs der Einwohnerzahlen in der Metropolregion Hamburg ist auch in Zukunft mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs auf der A 23 zu rechnen“, sagt Schley. Zugleich kritisiert die CDU, dass beispielsweise in Itzehoe die Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer reduziert wurde, weiter südlich aber kein Tempolimit gilt. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum in diesem Zuge nicht weitere Abschnitte der A 23 geprüft wurden“, schreibt er dem Kieler Ministerium ins Stammbuch. Ob und wenn ja wann die Gemeindevertretung dieser Resolution zustimmt, ist noch offen.