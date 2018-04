Jetzt doch: Tiefgarage kommt unters Rathaus

Politiker diskutieren lange – noch könnte das Thema wieder aufgerollt werden

von Cornelia Sprenger

28. April 2018, 15:59 Uhr

Ist endlich eine Entscheidung in der hitzig geführten Diskussion um die Parkplätze für den Rathaus-Neubau gefallen? Dieses Thema stand am Donnerstagabend – wieder einmal – auf der Tagesordnung des Sonderausschusses Rathaus. Nach dreieinhalb Stunden hitziger Diskussionen stimmten die Kommunalpolitiker ab, waren danach doch wieder nicht weiter als schon vor zwei Jahren: Die Abstimmung, ob der Ausschuss für Stadtentwicklung (ASU) Alternativen für den Tiefgaragen-Bau unter dem Rathaus prüfen lassen soll, ging unentschieden aus. SPD und Grüne stimmten dafür, CDU und FDP dagegen. Damit gilt der ursprünglich gefasste Beschluss aus dem Frühjahr 2016, der Bau der Tiefgarage unter dem Rathaus.

Dem hatten die Politiker damals nur mit großen Bauchschmerzen zugestimmt, um den Architektenwettbewerb nicht weiter zu verzögern – und mit der Prämisse, dass die Tiefgarage bei wirtschaftlichen Alternativen doch wieder aus den Plänen herausgestrichen werden kann.

Die Tiefgarage unter dem Rathaus: So richtig will sie keiner, trotzdem führt kein Weg daran vorbei. Die Stadt Elmshorn muss für mehrere Millionen Euro 96 Parkplätze für den Rathaus-Neubau schaffen. An welchem Standort und wie gefährlich die Belastungen im Boden unterhalb des Rathauses wirklich sind – darüber streiten sich die Fraktionen seit zwei Jahren.

Die Stadtverwaltung ist der Auffassung, dass die Tiefgarage unter dem Rathaus die einzige wirtschaftliche Möglichkeit ist und fordert eine schnelle Entscheidung, um die Rathaus-Planungen nicht zu verzögern. Insbesondere Matthias Pitzer (Grüne) widerspricht dem, er befürwortet eine Tiefgarage unter dem Neuen Markt, wo jetzt noch das Postgebäude steht. Am Ende konnte Pitzer CDU und FDP nicht überzeugen. Nächste Woche Donnerstag will er seinen Antrag aber erneut in den ASU einbringen. Die Diskussion könnte aufgerollt werden – wieder einmal. Seite 3