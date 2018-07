Gewinn-Sommer : Jetzt 1000-Euro-Gutschein gewinnen

Zum Auftakt unseres Gewinn-Sommers verlosen wir einen Einkaufsgutschein für das "Stadtzentrum Schenefeld".

von moh

07. Juli 2018, 00:01 Uhr

Einmal beim Shoppen nicht auf den Geldbeutel schauen. Dieser Traum wird für den Gewinner des ersten Teils unseres Gewinn-Sommers Wirklichkeit. In den mehr als 100 Geschäften und Dienstleistungsunternehmen des "Stadtzentrums Schenefeld" kann der Wochenpreis, ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro, eingelöst werden. Ob Mode und Accessoires, Lebensmittel, Gesundheit und Körperpflege, Hobby und Freizeit oder auch Technik und Geschenkartikel: Im "Stadtzentrum Schenefeld" findet der Kunde alles, was er sucht. Und auch das gastronomische Angebot von Eiscafé bis zum Steakhouse kann sich sehen beziehungsweise schmecken lassen. Marketing-Leiterin Anne Bahr vom "Stadtzentrum" weist darauf hin, dass der Gutschein eine unbeschränkte Gültigkeitsdauer hat.

Spielregeln und Teilnahme: An den sieben Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Als Nächstes verlosen wir ein Pedelec im Wert von 1749 Euro vom Fahrradhaus Schawo.

Wochenfrage: Wie heißen die berühmten Haferflocken aus Elmshorn?

A Düsseldorf

B Dortmund

C Kölln