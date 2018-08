Region Pinneberg in Kürze : +++ Jeder zweite Patient wählt Hamburger Klinik +++ Neue Schulrätin +++ Interkulturelle Woche in Barmstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

21. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Fast jeder zweite Patient aus dem Kreis Pinneberg hat sich 2016 in einem Hamburger Krankenhaus behandeln lassen. Das teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Demnach ist der Anteil mit 45 Prozent nicht nur in den vorangegangen fünf Jahren um fünf Prozent gestiegen, sondern auch fast drei Mal höher als im Landesdurchschnitt. Die Pressesprecherin der im Kreis Pinneberg ansässigen Regio-Kliniken, Birga Berndsen, sieht den Grund in der Randlage zu Hamburg: „Für manche Bürger des Kreises Pinneberg ist eine Klinik in Hamburgs Westen auf kürzerem Wege zu erreichen als eine Einrichtung der Regio Kliniken.“

Elmshorn Ab dem 1.September hat das Schulamt des Kreises Pinneberg wieder eine Doppelspitze im Schulrat. Anja Soeth übernimmt künftig gemeinsam mit Dirk Janssen die Aufsicht über die Grundschulen, Grund- und Gemeinschaftsschulen und Förderzentren der Region. Die ehemalige Schulleiterin der Grundschule Kellinghusen wurde gestern im Kreishaus Elmshorn in ihr neues Amt eingeführt.

Pinneberg Die Kita Ostermannweg ist in das ehemalige Pinneberger Straßenverkehrsamt gezogen. Zur Sicherheit der Kinder und der Erzieher sollte auch die Ein- und Ausfahrt Haidkamp gesperrt werden. Doch das ist bislang nicht erfolgt. Dieter Tietz (SPD), Vorsitzender des Ausschusses Soziales, Kinder, Senioren, äußerte Kritik. „Bisher erteilte die Verwaltung hierzu zu Auskunft, dass das nicht möglich sei. Die Zuwegung von der Kita zum Außenspielplatz wurde daher so hergerichtet, dass die Erzieher mit den Kindern die viel befahrene Ein- und Ausfahrt überqueren müssen. Das ist meines Erachtens ein erhebliches Gefahrenpotential, trotz der mit Eröffnung der Kita inzwischen angebrachten Bodenwellen“, sagte Tietz.

Barmstedt Zum Auftakt der Interkulturellen Woche, die in diesem Jahr erstmals in Barmstedt gefeiert wird, laden die Organisatoren für kommenden Samstag, 25. August, zum „Fest ohne Grenzen“ am Rantzauer See ein. „Es soll ein Fest für die ganze Familie werden und zur Integration beitragen“, so Marina Quoirin-Nebel vom Verein Flüchtlingshilfe Barmstedt. Von 15 bis 19 Uhr können die Besucher auf dem Gelände der Badestelle am Rantzauer See miteinander ins Gespräch kommen. Was mit vielen der etwa 350 Geflüchteten, die in Barmstedt und Umgebung leben, schon gut gelinge, wie Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) berichtete. „Wenn ich sie in der Stadt oder in der AKN treffe, erkennen wir uns und können uns unterhalten.“

Schenefeld Im Kunsthaus treffen sich seit acht Jahren auch die Mitglieder einer dynamischen Künstler-Formierung der Lebenshilfe Schenefeld. Mit ihren Ergebnissen wie den Querköpfen haben sie bereits an Wettbewerben teilgenommen. Bilder der Kunstgruppe sind derzeit in den Fluren der Verwaltung der Lebenshilfe am Osterbrooksweg zu sehen.

Hamburg Der sogenannte „Tinder-Schwindler“ hat seine Haft nicht angetreten. Das teilte ein Sprecher der Hamburger Staatsanwaltschaft mit. Nun fahndet die Polizei nach ihm. Der 35-Jährige war bekannt geworden, weil er Frauen über die Dating-App Tinder kennenlernte und sie dann um Geld betrog.

Schleswig-Holstein Der Leiter des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein, Dieter Büddefeld, ist beurlaubt worden. Das Innenministerium bestätigte am Montag einen Bericht des Norddeutschen Rundfunks. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde gegen Büddefeld ein Disziplinarverfahren eingeleitet, für dessen Dauer er beurlaubt wurde. Es gehe um persönliches Verhalten des Verfassungsschutzchefs, der diesen Posten seit knapp sieben Jahren innehatte.