„Jeder kann glauben, was er möchte“

Nach den großen Flüchtlingsströmen, der Registrierung und Unterbringung hat jetzt die Zeit der tatsächlichen Integration für die Geflüchteten begonnen, das Sprechen der deutschen Sprache, der Bezug einer eigenen Wohnung und der Arbeitsbeginn. Aber die Vorstellung, wie es laufen sollte, weicht manchmal von der Realität ab. Wie gelingt die Integration in Pinneberg? Heute sprechen die beiden jungen Syrer Ali Alwaweja und Ahmad Masmas über ihr Leben in Deutschland, ihre Wünsche und Ziele.



Zwei junge Syrer, beide Absolventen des B2-Sprachkurses in Pinneberg, haben eine unterschiedliche Sicht auf ihre Zukunft. Der eine, Ali Alwaweja, 23 Jahre jung, lebt seit fast zwei Jahren in Deutschland und möchte unbedingt Informatik studieren. Derzeit besucht er die Fachoberschule der Beruflichen Schule in Elmshorn. „Seit ich ganz gut Deutsch kann, ist hier vieles leichter“, erzählt Alwaweja. Die neue Sprache hat er sich zunächst via Internet am Computer beigebracht. „Es gab keine freien Plätze in den Deutschkursen. Und ich wollte nicht warten.“ Einen großen Anteil an seinem Lernerfolg hat sicherlich auch seine Freundin Eileen. Seit ein paar Monaten ist Alwaweja mit ihr zusammen. Auch Eileens Oma spielt für den Syrer eine große Rolle: „Sie erzählt mir von der Geschichte Deutschlands. Wir treffen uns immer dienstags.“

Aufgewachsen ist der 23-Jährige in Deir ez-Zor. Die ostsyrische Provinz galt als Hochburg des IS. Nach drei Jahren mit Bomben und Belagerung, haben syrische Regierungstruppen im September verkündet, sie hätten den Ring der Terrormiliz durchbrochen. Es geht um die Kontrolle der Ölfelder im Südosten des Gebietes. „In einer der dort ansässigen Ölfirmen habe ich früher im IT-Team gearbeitet“, sagt Alwaweja. „Wir haben Programme entwickelt, Systeme optimiert und auch Computer repariert.“

Alwaweja wünscht sich, wieder in seinem Beruf arbeiten zu können. Er will sich durch ein Studium für die Arbeitswelt in Deutschland qualifizieren. „Ich möchte hier bleiben, Geld verdienen und meine Familie unterstützen. Vielleicht kann ich einige meiner Geschwister herholen.“ Deutschland sei besser als Syrien. Hier könne man sich ständig weiterbilden. „Und Religion und Regierung sind getrennt. Jeder kann glauben, was er möchte. Das gefällt mir.“ Negative Erfahrungen mit Deutschen hat Alwaweja in Greifswald gemacht, aber dennoch ist er überzeugt: „Es gibt auf der ganzen Welt nette und dumme Leute.“ Alwaweja will seinen Traum leben, ist optimistisch und hat sich ein deutsches Sprichwort als Lebensmotto ausgesucht: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Ahmad Masmas, der andere junge Syrer aus dem Pinneberger B 2-Sprachkurs, sieht sein neues Leben in Deutschland nicht ganz so optimistisch, obwohl der 20-Jährige ein Sprachtalent ist und gute Voraussetzungen mitbringt. Nach 17 Monaten in Deutschland spricht er fast akzentfrei und grammatikalisch nahezu korrekt. Ahmad kommt aus der syrischen Hauptstadt Damaskus, hat Medizin studiert und will Zahnarzt werden.

Seine Leidenschaft ist Fußball. Ahmad spielt derzeit beim 1. FC Quickborn und ist ein Könner auf dem Platz. In seiner Mannschaft fühlt er sich zwar sehr wohl, trotzdem fremdelt er noch mit dem deutschen Alltag. „Die Umstellung fällt mir schwer. Ich fühle mich hier nicht aufgenommen“, sagt Alwaweja. Er hätte zwar seine Brüder in der Nähe, aber der Kontakt zu Deutschen sei außerhalb des Fußballvereins sehr eingeschränkt. „Die Leute hier reden nicht miteinander. Ich habe nach der Ankunft eine alte Dame auf der Straße begrüßt. Sie hat nicht geantwortet, war nur erschrocken.“ Auch die langatmigen, bürokratischen Hürden nerven Alwaweja: „Ich hätte es gern schneller. Es ist nicht gut, wenn man nichts zu tun hat.“ Aber es gibt für ihn auch wichtige positive Aspekte: Als großartig bewertet er die Meinungsfreiheit in Deutschland. „Hier kann man frei über Politik sprechen, bei uns nicht.“ Und auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist für Alwaweja fortschrittlich: „Das ist richtig und gut.“ Als Junge der pulsierenden Metropole Damaskus hatte er immer städtisches Leben um sich herum: „Der Unterschied zu deutschen Großstädten ist geringer als viele meinen.“

Für Alwaweja war im November noch klar: „Wenn der Krieg vorbei ist, möchte ich zurück in meine Heimat.“ Allerdings wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich für ihn aktuell berufliche Perspektiven ergeben haben, die ein Leben in Deutschland sehr viel positiver aussehen lassen. Die Zukunft ist somit für ihn weiter offen.



