Jeder kann etwas für die Umwelt tun

Edeka-Markt-Chefin Nicole Appel spricht im Interview darüber, warum sie sich beim Familientag engagiert

Kreis Pinneberg | Der Spielsmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen und der Kreisjugendring Pinneberg organisieren für Sonntag, 8. September, den Familientag 2019 – mit Unterstützung des A. Beig-Verlags und Edeka Appel. Chefin Nicole Appel erläutert, warum ihr Unternehmen bei der Veranstaltung dabei ist. Das Gespräch führte Andreas Dirbach.

Frau Appel, warum engagieren Sie sich beim Familientag 2019?

Ich finde es klasse, wie sich so viele Menschen mit Eifer für dieses Event engagieren. Wie sie begeistert etwas zusammen auf die Beine stellen – und das ganz uneigennützig. Das unterstütze ich sehr gern. Wenn jemand etwas Gutes machen will und ich kann es durch einen Beitrag in welcher Form auch immer möglich machen, dann bin ich gern dabei.



Sie sind in Appen mit ihren Mitarbeitern auch vor Ort, was bieten Sie den Besuchern?

Der Familientag ist das große Event für unsere Azubis. Von denen kommen die Ideen, manchmal auch noch ganz spontan. Was aber feststeht: Bei uns wird es eine eigens für den Familientag gemachte Ehrenamts-Mettwurst geben, die nicht nur richtig lecker ist, sondern deren Verkauf direkt diejenigen unterstützt, die tagtäglich richtig gute Arbeit leisten – die Ehrenamtlichen im Kreis Pinneberg.

Der Familientag ist die erste CO2-optimierte Großveranstaltung in Norddeutschland. Was macht Ihr Unternehmen, um CO2 einzusparen oder auf andere Art an die Umwelt zu denken?

Für den Einzelhandel und vor allem den Lebensmitteleinzelhandel ist der klimafreundliche Umgang mit Energie ein wichtiges Thema – aber auch eins, das uns vor besondere Herausforderungen stellt. Denn wir benötigen beispielsweise viel Energie für die Lagerung der Lebensmittel. Die Gefriertruhen können wir ja nicht einfach abschalten. Wir versuchen aber in unseren Geschäften alles zu optimieren, was möglich ist, beispielsweise mit LED-Beleuchtung. Vor allem aber können wir etwas durch eine kluge Auswahl der Waren bewegen – und so auch unsere Kunden zum nachhaltigen Einkauf bringen. Wir setzen in den beiden Edeka-Märkten beispielsweise schon immer auf Produkte aus der Region und damit kurze Transportwege vom Produzenten. Dazu kommen dann selbstverständlich Tragetaschen, die mehrmals verwendet werden können. Und mit meinen Mitarbeitern bin ich regelmäßig im Austausch, was jeder einzelne im Privatleben für die Umwelt tun kann. Zum Familientag werde ich natürlich mit dem Fahrrad kommen. Ich wohne ja nicht weit weg.



Und jetzt einmal persönlich: Was bedeutet Familie für Sie und warum ist das wichtig für unsere Gesellschaft?

Familie ist eines der größten Geschenke, die wir als Mensch haben. Meine Familie ist mein Ankerpunkt in der hektischen Arbeitswelt. Familie ist der Rückzugspunkt, und man darf sich einfach zuhause und geborgen fühlen. Deshalb finde ich es klasse, dass es mit dem Familientag genau dafür eine Art Feiertag im Kreis Pinneberg gibt.