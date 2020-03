Jede Sekunde zählt

Corona-Tester im Kreis Pinneberg: Der Elmshorner Allgemeinmediziner Dr. Mirko Magens schildert seinen neuen Arbeitsablauf

von Jonas Altwein

20. März 2020, 16:00 Uhr

Elmshorn | Und plötzlich geht alles ganz schnell. Der Patient händigt an der Türschwelle seine Versichertenkarte aus, bekommt ein Wattestäbchen in die Nase gesteckt – und schon ist die Sache erledigt.

Ganze 20 Sekunden dauert das Prozedere nur, dass Dr. Mirko Magens in diesen Tagen immer öfter durchführt. Der Elmshorner Allgemeinmediziner ist einer von mehreren Corona-Testern im Kreis Pinneberg und somit derzeit ein gefragter Mann. Die Untersuchungen führt er nicht in seiner Praxis an der Kaltenweide durch, sondern per „Hausbesuch“.

Der Ablauf ist dabei immer gleich, wie Dr. Magens erklärt: „Ich führe mit den Patienten ein circa 15-minütiges Vorgespräch per Telefon und erkläre ihnen haargenau, wie der Test ablaufen wird. Nach dem Abstrich wartet dann pro Patient noch bis zu 45 Minuten bürokratische Arbeit auf mich.“

Natürlich muss speziell der Corona-Tester auch besondere Schutzmaßnahmen einhalten. Im Umgang mit den Verdachtsfällen trägt er eine Atemschutzmaske, eine Brille sowie Einmal-Handschuhe und -Kittel. Sobald er einen Besuch hinter sich hat, entsorgt er die Wegwerfbekleidung umgehend. „Handschuhe und Kittel werden von innen nach außen gewendet und landen dann in der schwarzen Tonne“, erläutert Dr. Magens.

Die gesammelten Proben schickt der Elmshorner Arzt in entsprechende Labore nach Hamburg oder Lübeck. Aufgrund der enorm gestiegenen Anzahl an Untersuchungen lassen Ergebnisse manchmal bis zu vier Tage auf sich warten. „Es werden aber laufend neue Testverfahren entwickelt, die den Vorgang beschleunigen“, so Dr. Magens.

Wenn ein Ergebnis negativ ausfällt, überbringt der Allgemeinmediziner seinen Patienten meist selbst die frohe Botschaft. Bestätigt sich eine Infizierung, so schaltet sich grundsätzlich das Gesundheitsamt ein und leitet entsprechende Quarantäne-Maßnahmen in die Wege.

Nachdem zu Beginn der Corona-Krise nur ein Arzt zur Zeit im Kreisgebiet unterwegs war, sind mittlerweile zwei Mediziner parallel im Einsatz. Die Test-Schichten verteilen sich inzwischen auf zehn Schultern. „Pro Tag nimmt Corona zehn bis 15 Prozent meiner Arbeitszeit in Anspruch. Dabei mache ich bis zu zehn Abstriche“, erklärt Dr. Magens, der nach seinen Sprechstunden in der Praxis auch noch abends Bereitschaftsdienst im Pflegeheim übernimmt.

Doch wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, sich zwingend auf eine mögliche Corona-Infektion untersuchen zu lassen? Viele Menschen sind bei der rasanten Entwicklung verunsichert. „Wenn man Kontakt zu einem nachweislich Infizierten hatte, sich in einem erklärten Risikogebiet aufgehalten hat oder die klassischen Symptome wie Fieber in Verbindung mit Husten zeigt“, zählt der Elmshorner Allgemeinmediziner auf.

Sorgen um seine eigene Gesundheit macht sich Dr. Magens trotz der direkten Kontakte mit den vielen Verdachtsfällen zwar nicht: „Ich will aber nicht abstreiten, dass es gewissen Kollegen vielleicht anders geht.“ Schließlich kann sich in diesen ungewissen Tagen keiner so richtig sicher sein – und plötzlich alles ganz schnell gehen.