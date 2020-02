Neuzugang : Jeanette Brandt

Avatar_shz von

10. Februar 2020, 17:42 Uhr

Die 18-Jährige Jeanette Brandt ist seit 2013 Mitglied in der

Jugendfeuerwehr Rantzau. Sie wohnt in Langeln und absolviert derzeit eine Ausbildung bei den Stadtwerken Barmstedt. Seit Freitag gehört sie zu den aktiven Feuerwehrkameraden in Langeln und ist damit derzeit die zweite Frau im Team. „Sie ist zwar nicht besonders groß,

aber dafür hat sie ganz großen Wumms“, lobt Wehrführer

Henning Langmaack.

In der aktiven Wehr kümmert sich Brandt um den Schaukasten und scheue sich auch sonst, wie Langmaack sagt, vor keiner Aufgabe. Mit ihrem Engagement setze sie eine Familientradition fort. Auch ihr Großvater war lange Zeit aktiv in der Wehr aktiv und ist jetzt Mitglied in der Ehrenabteilung.

Auch für Brandt sind Kameradschaft und Hilfe für andere ein Aspekt, ihre Freizeit der Freiwilligen Feuerwehr zu widmen. Es gebe einige Funktionen, die sie in der Wehr reizten. Der Bereich der Atemschutzträger interessiert sie. Allerdings entschied sie sich zunächst, als stellvertretende Funkfachwartin ihren Dienst zu tun und kümmert sich darum, dass jeder seine Einsatzmeldungen bekommt. Dass sie in Langeln bleibt, steht für die junge Frau fest. Beruflich zieht es sie eigentlich zur Polizei.

Bei der letzten Bewerbung war sie dafür noch zu klein. „Aber

ich bin ja gewachsen“, lacht die 1,65 Meter große Frau.