JBS kooperiert mit Tempelmann

Für die Pinneberger Firma Tempelmann Feinwerktechnik ist Kooperation mit Schulen bewährte Routine. Mit der Johannes-Comenius-Schule und dem Schulzentrum Nord bestehen längst entsprechende Abmachungen. Mit dem jetzt hinzugekommenen dritten Kooperationspartner, der Johannes-Brahms-Schule (JBS) ist aber erstmals ein Gymnasium dabei. Das eröffnet neue Perspektiven, betonten Schulleiterin Jula Rohde und Diplom-Ingenieur Hardy Tempelmann anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Die offizielle Übereinkunft zwischen dem Gymnasium und den Profis der Feinwerktechnik hat Alina Rix von der Gesellschaft zur Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe in die Wege geleitet. Mehr als 1000 solche Kooperationen seien seit 2006 in Schleswig-Holstein bereits abgeschlossen worden, so ihre stolze Erfolgsbilanz.

Viel Überzeugungsarbeit war dazu aber weder bei der JBS noch bei der Firma Tempelmann nötig, denn Hardy Tempelmann ist schon lange an dem Pinneberger Gymnasium aktiv. „EEIS, Eltern und Ehemalige informieren Schüler“, heißt das Programm, in dem er sich als Vater von drei Schulkindern engagiert. In dem Rahmen tritt Tempelmann bei beruflichen Informationsabenden auf, organisiert für interessierte Schüler Betriebsbesichtigungen und ist da, wenn Schüler Vorstellungsgespräche üben wollen. Außerdem bietet er Praktika in seiner Firma an.

Mit dem nun abgeschlossenen Vertrag erhalte diese bewährte Zusammenarbeit eine zusätzliche, verlässliche Struktur, stellte die Koordinatorin der Berufsorientierung an der JBS Anabel Berger heraus. Für Tempelmann ist es zudem eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. Ihm geht es vor allem um Ingenieursnachwuchs.

In Gesprächen mit Oberstufenschülern stellt er immer wieder fest, dass die unglaubliche Vielseitigkeit des Ingenieursberufs den Meisten völlig unbekannt sei. Fast keine Branche komme heutzutage ohne Ingenieure aus, macht er den jungen Leuten deshalb immer wieder klar.

Das ist auch ein wichtiges Argument für Schulleiterin Rohde. „Wir bereiten unsere Absolventen ja hauptsächlich auf die Universitätseignung vor“, räumte sie ein, aber eine Kooperation mit einem Industrieunternehmen sei als Ergänzung wertvoll. Es gebe schließlich immer wieder auch Abiturienten, die ihr Studium mit einer praktischen Ausbildung verknüpfen möchten.