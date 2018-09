Jazz-Konzert im Rathaus

von René Erdbrügger

06. September 2018, 12:15 Uhr

„Stella Morgenstern – Beautiful Songs - New & Old Jewish Folk“: Für Freitag, 14. September, lädt der Förderverein SummerJazz wieder zu

einem Konzert ein. „Das Duo singt Lieder von der Liebe, von Höhenflügen und Glücksgefühlen, die das Publikum auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle mitnehmen“, sagt Herbert Hoffmann vom Förderverein. In poetischen Texten, voller Humor, Witz und Ironie, könne sich jeder einzelne Zuhörer mit diesen Songs identifizieren,verspricht Hoffmann. Die meisten Lieder sind Kompositionen des Tel Aviver Künstlers prof*merose – in der anglo-sächsischen Folk-Tradition, als Blues oder Chansons gesetzt, gemischt mit mediterran-orientalischen Stimmungen. Noch gibt es Karten für 14 Euro im Vorverkauf im Pinneberger Bücherwurm und im Pinneberger Hallenbad. An der Abendkasse werden 16 Euro

fällig. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.