Region in Kürze : +++ Jazz-Freunde trotzen dem Regen +++ 20 Jahre Kinderschutzbund Wedel +++ Sound Orchester Rot-Weiß Pinneberg feiert +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. Juni 2018, 06:00 Uhr

Wedel Der Kinderschutzbund Wedel hat sein 20-jähriges Bestehen mit einem großem Fest auf dem Rathausplatz gefeiert. Insgesamt drei Vorstellungen gaben die Kinder- und Jugendlichen am Sonnabend. „Wir wollten keinen großen Empfang im Rathaus, sondern etwas für und mit den Kindern machen – ein großes Kinderfest“, sagte Bonny Redelstorff, Vorsitzende des Kinderschutzbunds.

Quickborn Der Kultur-Verein Quickborn plant schon bis ins Jahr 2019 und spannt den Bogen seiner Aktivitäten von Quickborn-Heide über die City bis zum Ortsteil Renzel. Auch für dieses Jahr seien dem Kultur-Verein die Ideen nicht ausgegangen, versicherte der Vorsitzende Johannes Schneider. „Im Gegenteil, einiges, das wir planen, muss sogar schon auf das Jahr 2019 geschoben werden. Es sind wunderbare Projekte, zum Teil auch wieder mit dem Anspruch der Erst- und Einmaligkeit“, so Schneider.

Pinneberg Zehn Musikvereine aus der Region waren erschienen und gestalteten einen musikalischen Tag vor der Drostei. Gemeinsam feierten sie das 35-jährige Bestehen des Sound Orchesters Rot-Weiß Pinneberg. Mit dabei waren unter anderem der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, und die Musikzüge aus Schenefeld und Elmshorn.

Elmshorn Geduld lohnt sich - das zumindest können sich die Besucher der 20. Ausgabe von „Jazz ’n’ Roses“ am gestrigen Sonntag im Liether Rosengarten zubilligen. Die traditionsreiche Musikveranstaltung der Initiative Elmshorn fing mit 41-minütiger Verzögerung bei einsetzenden Dauerregen an, was dazu führte, dass die Auftritte des Sven-Selle-Trios und des „NuH[u]ssel Orchestra“ vor relativ wenigen Zuschauern stattfanden. Doch mit dem Hauptakt Stefan Gwildis kamen Wetterwende und Partylaune auf.

Tornesch Die Tagesordnung der Jahresversammlung des Tierschutzvereins Tornesch und Umgebung mit den Berichten zum Vereinsjahr 2017 war schnell abgehandelt, lag die vorherige Jahresversammlung doch nur fünf Monate zurück. Außer dem Tierschutz sollen im 60. Jahr des Bestehens des Vereins wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung in den Vordergrund rücken. Die seit der Jahresversammlung 2017 vakanten Vorstandspositionen Zweiter Vorsitz und Beisitzer konnten auch diesmal nicht besetzt werden.

Schenefeld Vier Comedians haben das große Finale des zweiten Schenefelder Comedy Preises am Freitag mit viel Herzblut ausgefochten. 150 Gäste erlebten das Event im Stadtzentrum. Die Sieger der vier Vorentscheide in der Brasserie Lustis 53,6 präsentierten sich mit abwechslungsreichen Beiträgen. Der aus Velbert stammende Schauspieler und Comedian Bora ging aus dem Jahresfinale als Sieger hervor.

Hamburg Mit knapp 95 Prozent Zustimmung kann Melanie Leonhard die Hamburger SPD in die Bürgerschaftswahlen Anfang 2020 führen. Beim ersten ordentlichen Landesparteitag nach dem Scholz-Weggang wurde sie am Sonnabend in Wilhelmsburg als Landesvorsitzende auch für die kommenden zwei Jahre bestätigt. 275 Delegierte stimmten für Leonhard, 13 gegen sie, zwei enthielten sich. Gegenkandidaten gab es nicht.

Schleswig-Holstein Von wegen sicher weggeschlossen: In Schleswig-Holsteins Gefängnissen können sich Inhaftierte mit Rauschgift, Alkohol, Mobiltelefonen und sogar mit improvisierten Waffen versorgen. Das hat die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Weber ergeben. Demnach wurde 2017 in den Justizvollzugsanstalten Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck, Neumünster, Schleswig sowie im Jugendarrest insgesamt 74 Mal Drogen gefunden – von der selbstgemixten Kräutermischung bis zu „harten“ Drogen wie Kokain und Heroin.