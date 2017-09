Jamaika-Bündnis: Politiker skeptisch

vergrößern 1 von 6 1 von 6









René Erdbrügger

26.Sep.2017

Die Kreisstadt in der Wahlanalyse – Pinneberg liegt mehr oder weniger im Bundestrend. Das wird vor allen Dingen bei dem Ergebnis der CDU deutlich. Bei den Zweitstimmen für die Bundestagswahl kommt sie in der Kreisstadt Pinneberg auf 32,1 Prozent. Bundesweit liegen die Christdemokraten bei 33 Prozent. Die SPD verzeichnet 23,6 Prozent, 20,5 Prozent sind es bundesweit. Die Grünen kommen auf 12, 1 Prozent, die FDP auf 12,3 Prozent – auch diese Zahlen sind im Wahlkreis Pinneberg höher. Die Linke verzeichnet sieben Prozent für sich und die AfD 9,7 Prozent – auf Bundesebene erreichen die Linke mit 9,2 Prozent und die AFD mit 12, 6 Prozent bessere Ergebnisse.

Florian Kirsch (Foto, Fraktionsvorsitzender der Pinneberger CDU), freut sich über das gute Abschneiden des CDU-Direktkandidaten Michael von Abercron. Er kam auf 39,7 Prozent. Aber dass mit Ernst Dieter Rossmann (SPD) ein zweiter Kandidat aus Pinneberg im Bundestag vertreten sein und sich für die Kreisstadt einsetzen wird, freut Kirsch.

Der Grund für das gute Abschneiden der AfD? „Es wird wohl an der Flüchtlingspolitik liegen“, so Kirsch. Dass die CDU dafür verantwortlich gemacht wird, möchte Kirsch nicht gelten lassen: „Wir können uns ja nicht abschotten und eine Mauer bauen.“ Was sagt er zu einem möglichen Jamaika-Bündnis? „Es wird schwieriger als auf Landesebene. Zwischen CDU, Grüne und FDP gibt es mehr Verschiedenheiten auf Bundesebene“, sagt Kirsch.

„Wir liegen im Bundestrend“, sagt Angela Traboldt, Fraktionsvorsitzende der SPD. Dabei habe die SPD bei der Landtagswahl noch gut abgeschnitten. „Unsere Hoffnungen ruhen nun auf der Kommunalwahl“, sagt die SPD-Ratsfrau. Viele der Erläuterungen über soziale Gerechtigkeit seien an der Basis wohl nicht angekommen. Entsetzen herrscht bei den Sozialdemokraten über den Einzug der AfD in den Bundestag. „Ich finde es sehr gut, dass die SPD die Opposition anführen wird und die Verantwortung dafür übernimmt.“

Große Freude bei der Pinneberger FDP über das gute Abschneiden und den Wiedereinzug in den Bundestag. „Wir haben unser erstes Ziel erreicht“, sagte Werner Mende, Fraktionschef der Pinneberger FDP. Jetzt werde eine Menge auf die FDP zukommen, zum Beispiel die AfD in Schach zu halten. „Lindner und Kubicki kriegen das hin.“ Lob bekommt FDP-Direktkandidat Olaf Klampe: „Es ist bewundernswert, mit welcher Energie er sich für die liberalen Grundideen einsetzt.“ Klampe konnte als Direktkandidat 7,8 Prozent für sich verzeichnen.

Joachim Dreher, Fraktionschef der Grünen & Unabhängigen, ist froh, dass seine Partei nicht unter fünf Prozent gerutscht ist. Allerdings hadert er mit der FDP: „Die FDP im Bund ist nicht die FDP im Land“, sagt er. Er übt Kritik am Neoliberalismus der Bundes-FDP. „Der Markt braucht eine Ordnung“, so Dreher. Sein Rezept gegen die AfD: „Es ist eine gesamtpolitische Aufgabe, die Diskussionen schon in den Kommunen mit den Menschen zu führen.“ Und wie steht er zu einem möglichen Bündnis auf Bundesebene? „Wenn die CSU jetzt davon redet, den rechten Rand wieder zu besetzen, ist das kein gutes Zeichen.“

„Wenn man überlegt, was die Leute bewegt, ist das Ergebnis so überraschend nicht“, sagt Uwe Lange, Fraktionschef der Bürgernahen. Aber: Der große Absturz der SPD überrasche ihn schon, wo sie sie doch soziale Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Einem Jamaika-Bündnis steht er skeptisch gegenüber: „Es wird schwierig, unter dieser Konstellation eine tragfähige Regierung hinzubekommen.“