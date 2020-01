Jahresrückblick per Whats-App

Jugendfeuerwehr Ellerhoop gestaltet ihre Vereinsversammlung als Gruppen-Chat / Neuer Gruppenleiter gewählt

Avatar_shz von Tobias Thieme

22. Januar 2020, 17:27 Uhr

Ellerhoop | Vereinstreffen 2.0: Mit einem ganz besonderen Jahresrückblick hat die Jugendfeuerwehr Ellerhoop am Dienstagabend ihre Gäste während der Jahreshauptversammlung im Multifunktionszentrum überrascht. Der Jugendausschuss hatte einen Whats-App-Gruppenchat vorbereitet, den er auf der Leinwand zeigte.

„In der Diskussion, wie wir den Rückblick in diesem Jahr gestalten wollen, kamen wir auf diese Idee, die wir zeitgemäß finden“, sagte Jugendgruppenleiter Marlon Kortüm. Er sowie Janek Münster, Annabelle Röder, Sven Schillow-Duval und Andre Münster lasen ihre eigenen Chats vor, die auf der Leinwand aufploppten. „Als Vorbereitung hatte jeder sein Handy vor sich liegen, meines lag in der Mitte des Tisches und machte screenrecording, filmte also selbst seinen eigenen Bildschirm“, erläuterte Kortüm. Die Aktion, unterlegt mit geposteten Fotos, erweckte bei den zuhörenden und mitlesenden Zuschauern den Eindruck, als würde die Gruppe gerade chatten. Munter und im erfrischenden Teeny-Sprech berichteten sie auf diese Weise von ihrem Dienstjahr 2019: vom Zeltlager, vom Fußmarsch, vom Kreisfeuerwehrjugendtag und von den Diensten. Anna schrieb zum Zelten: „Ich fand das gemischte Mädchenzelt mit der Jugendwehr Tornesch gut.“ Zum Fußmarsch postete Marlon: „Das beste war das zweite Frühstück.“ Zum Kletterpark äußerte sich Sven: „Obwohl ich Höhe nicht mag, hat es verdammt viel Spaß gebracht.“ Anna dazu: „Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater und viele blaue Flecken.“ Die Erste-Hilfe-Ausbildung wurde von Sven kommentiert: „Und Hot-Dogs gab es auch.“ Andre: „Am besten war, als wir mit Verbänden übten, und jeder sich kaum noch bewegen konnte.“

Die Zuhörer amüsierten sich über den unterhaltsamen Jahresrückblick und lachten laut bei dem Video, das Kortüm noch zeigte. Die Ellerhooper Jugendwehr probierte, wie viele Mitgleider in eine Telefonzelle gestopft werden konnten. „Es war ein verdammt tolles Dienstjahr“, waren sich die jungen Leute einig.

Jugendwart Olaf Hahn und Wehrführer Michael Graumann sparten nicht mit Lob für die Präsentation. „Insgesamt gab es 45 Veranstaltungen, es wurden zusammen mit den Ausbildern 2200 Dienststunden geleistet“, so Hahn, der sich über die Dienstbeteiligung von 80 Prozent freute. „Bei den neun Sitzungen des Jugendausschusses gab es sogar gut 93 Prozent Beteiligung“, setzte er noch einen drauf. Er erwähnte als einen der Höhepunkte die Abnahme der Leistungsspange und die seit 2013 bestehende Freundschaft mit der Jugendwehr Tornesch, von denen eine Abordnung erschienen war. Graumann bemerkte, dass der gewonnene Fairnesspokal bei dem Kreisjugendfeuerwehrtag in Moorrege wichtiger sei, als auf dem Treppchen zu stehen.

Jugendgruppenleiter Kortüm stellte seinen Posten zur Verfügung, weil er in die Einsatzabteilung der Ellerhooper Wehr wechselt. Er war vor seinem jetzigen Amt von 2015 bis 2019 Gruppenführer. „Du warst eine tolle Unterstützung für mich, ich lasse Dich ungern gehen“, sagte Hahn. Für Kortüm wurde Janek Münster gewählt, zum Gruppenführer Florian Schillow-Duval, der als einziger für eine 100-prozentige Dienstbetiligung von Hahn geehrt wurde. Münster wurde zudem nach einer geheimen Wahl der Jugendlichen „JF-fler“ des Jahres. Er wurde zudem als Sieger der Jugendwehr-Bundesliga geehrt. Er hatte die meisten Punkte bei der traditionellen gemütlichen Raterunde nach den Dienstabenden gesammelt.

Neu in die Jugendwehr aufgenommen wurden Bent Ladiges (12), Leonie Stindt (10) und Sarah Möller (13). Bent und Leonie begründeten ihren Schritt damit, dass sie die Teamarbeit bei der Jugendwehr schätzten. Sarah sagte, sie sei eingetreten, weil sie Jugendwart Olaf Hahn so gern habe. Die Jugendwehr verlassen haben Monique und Maurice Igel, Heiko Resch und Antonia Röder. „Wir haben jetzt sieben Jungen und drei Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren in der Jugendwehr und werden Werbung für neue Mitglieder machen“, sagte Hahn.