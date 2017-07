Region Pinneberg in Kürze : +++ Jagd auf Fahrraddiebe +++ Richtfest für Baumarkt +++ Kleiderkammer zufrieden +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch/dpa 1 von 1

Elmshorn Immer wieder Fahrraddiebstähle. Immer wieder beschädigte Räder. Die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule handelt. Im Bereich der Fahrradständer werden nach den Sommerferien zwei Videokameras installiert. „Die Eltern haben die Schule aufgefordert zu handeln“, betont Schulleiterin Maren Schramm. Die Schulkonferenz habe der Videoüberwachung zugestimmt. „Es geht nicht nur darum, die Täter zu ermitteln. Die Kameras sollen auch präventiv wirken und Fahrraddiebe abschrecken“, sagt Schramm.

Pinneberg Der Itzehoer Projektentwickler und Investor May & Co. errichtet in Pinneberg einen Toom- Bau- und Gartenmarkt. Heute ist bereits Richtfest. Beginn ist um 12.30 Uhr auf der Baustelle in Pinneberg, Westring 1. Wie berichtet, soll der Toom-Baumarkt dort Anfang 2018 eröffnen. Die Gesamtinvestitionen betragen von 13,5 Millionen Euro, die Verkaufsfläche ist 8589 Quadratmetern groß. 250 Kundenparkplätze sind auf dem Gelände geplant.

Uetersen Der Wunsch vom Team der Uetersener Kleiderkammer war es, der Bevölkerung die Einrichtung an der E.-L.-Meynstraße vorzustellen. Ein Tag der offenen Tür sollte die dafür notwendigen Einblicke ermöglichen. Marlis Kollvitz, ehrenamtliche Leiterin der Kleiderkammer, war mit der Resonanz höchst zufrieden. „Wir hatten etwa 80 Besucher, die sich zum Teil lediglich informieren wollten. Andere haben aber auch Kleidung abgegeben. Ebenso haben wir viel Kleidung ausgegeben“, so Kollvitz.

Schenefeld Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft am Freitag, 4. August, erneut gesunde Menschen zum Blutspenden auf. Interessierte ab 18 Jahrentreffen sich von 15 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Schenefelder Feuerwehr, Kiebitzweg 24. Mitzubringen ist der Personalausweis. Die letzte geleistete Blutspende sollte laut DRK aus gesundheitlichen Gründen mindestens 56 Tage zurückliegen.

Hemdingen Die Hemdinger Gemeindevertretung hat während ihrer jüngsten Sitzung den nächsten Schritt zu einem geplanten Gewerbegebiet zwischen Barmstedter Straße und Nienkamp gemacht. Einstimmig fassten die Kommunalpolitiker den Satzungsbeschluss für die etwa 12.500 Quadratmeter große Fläche. Es soll bis Ende 2017 für Bauwillige erreichbar sein.

Hamburg Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat sich im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel empört über den Begriff „Polizeigewalt“ geäußert. Die Gewalt und die Zerstörung sei klar von Vermummten ausgegangen, sagte Scholz am Dienstag Radio Hamburg. „Wer das Wort Polizeigewalt in den Mund nimmt, der diskreditiert die Polizei als Ganzes.“ Gegen diesen „politischen Kampfbegriff“ der linken, autonomen und oft gewalttätigen Szene stelle er sich. „Ich finde, das ist eine Ungeheuerlichkeit, das auf eine Stufe zu schieben und zu setzen.“ Nach jedem größerem Polizeieinsatz gebe es natürlich auch Beschwerden, das sei auch diesmal so, und dem werde auch nachgegangen. Man dürfe aber jetzt nicht die Verhältnisse verschieben. Hier seien 20.000 Polizisten in der Stadt gewesen, hätten für die Sicherheit gesorgt, großartige Arbeit geleistet, teils 50 Stunden gearbeitet und kaum geschlafen. „Dann muss man auch mal sagen: Die verdienen unseren Dank und Respekt“, so der Bürgermeister. Er betonte, im Einzelfall werde bei Beschwerden natürlich ganz genau hingeschaut. Am vergangenen Freitag hatte Scholz dem Sender NDR 90,3 gesagt: „Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise.“

Schleswig-Holstein Drei Tage nach einer Havarie auf der Förde ist der Holzfrachter „Mosvik“ im Kieler Ostuferhafen gegen eine Laderampe geprallt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der unter der Flagge des Karibikstaates Antigua & Barbuda fahrende Frachter sollte am Vorabend den Liegeplatz wechseln, um seine Decksladung neu zu positionieren. Als das rund 80 Meter lange Schiff am vorgesehenen Platz ankam, klappte das Umschalten von vorwärts auf rückwärts nicht. Beim Aufprall auf die Laderampe entstand laut Polizei „nicht unerheblicher Schaden“, der noch nicht beziffert werden könne. Verletzt wurde niemand. Die „Mosvik“ war am Freitag vor der Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal aufgrund eines technischen Defektes in beträchtliche Schieflage geraten. Erst am Freitag drohte das Frachtschiff zu kentern. Die „Mosvik“ hatte rund 30 Grad Schlagseite nach Backbord (links). Dabei verlor das Schiff rund 30 Holzpakete mit rund 40 Raummetern. Sie rutschten in die Förde.

erstellt am 19.Jul.2017 | 06:00 Uhr