„It’s time for a positive change“

Was sich die Amerikanerin Kelley Day von der US-Präsidentschaftswahl erhofft

02. November 2020, 16:25 Uhr

Pinneberg | 2130 Amerikaner leben in Schleswig-Holstein. Laut Statistikamt Nord sind davon 260 in Pinneberg beheimatet. Auch die Amerikanerin Kelley Day, 41, lebt in der Kreisstadt. Die Mutter zog es vor sechs Jahren nach Pinneberg. Sie arbeitet als Anwältin in Hamburg. Wie viele ihrer Landsleute blickt sie mit Spannung auf die heutige 59. US-Präsidentschaftswahl. Day hat uns in der Redaktion in Pinneberg mit ihrer Tochter Jasmine, 5, besucht, um über die Wahl und das zerrissene Land zu sprechen.

Donald Trump, 74, oder Joe Biden, 77? Das ist die Gretchenfrage. Auf der einen Seite der Amtsinhaber Donald Trump, der am liebsten über Twitter kommuniziert und die Nation gespalten hat wie kein Präsident zuvor, auf der anderen Seite Joe Biden, den seine Gegner für einen alten alzheimerkranken Mann halten und von dem Trump sagt, dass nach einem Biden-Sieg die USA zu einem sozialistischen Staat à la Venezuela werden würde.

Day hat bereits gewählt. Als sogenannter Absentee (Abwesende) hat sie sich die Wahlunterlagen schicken lassen. „Man hat es mir nicht leichtgemacht. Erst habe ich telefoniert. Dann habe ich eine E-Mail an den Wahldistrikt geschickt. Mir dann die zugeschickten Unterlagen ausgedruckt. Das war schwierig, weil die Papiergrößen anders sind. Schließlich hat es dann aber mit Hilfe der Website geklappt. Dann habe ich die Unterlagen per Post zurückgeschickt“, sagt sie.

Ihr Wahldistrikt liegt in Sarasota, im Bundesstaat Florida, wo sie meistens aufgewachsen ist.

Florida ist ein Swing State. Mit 29 Wahlleuten ist er einer der wichtigsten Staaten. Wer dort gewinnt, erhöht seine Chance auf den Sieg bei der Präsidentschaftswahl enorm. 2016 gewann Trump dort knapp. Das weiß Day auch. Aus Sorge, dass ihre Stimme nicht gezählt werden könnte, weil ihre Wahlunterlagen nicht angekommen sind, hat sie sich in Florida erkundigt. „Meine Unterlagen sind angekommen“, sagt sie.

Doch welchen der beiden Kandidaten sie gewählt hat, möchte Day nicht verraten. Nicht expressis verbis. „Darüber möchte ich nicht sprechen“, betont sie. „Über Politik redet man nicht sofort.“ Allerdings räumt die Amerikanerin ein, dass es die wichtigste Wahl in der Geschichte der USA ist. „Meine Eltern haben mir ein Flugblatt geschickt, auf dem eine Organisation die Leute dazu auffordert, wählen zu gehen“, sagt sie. Tatsächlich haben viele Amerikaner in den vergangenen Wochen solche schriftlichen Aufforderungen in ihren Briefkästen gefunden.

Days Meinung dazu ist zwiegespalten: „Mir wäre es lieber, man würde das viele Geld, das in den Wahlkampf gesteckt wird, in Corona-Maßnahmen, das marode Gesundheitssystem und neue Jobs investieren“, sagt sie.

Hintergrund: Gemessen an den absoluten Fallzahlen sind die USA das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 228 000 Menschen starben in den Vereinigten Staaten bereits an einer Erkrankung mit Covid-19. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.

Die Pandemie hat auch große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Day bestätigt das: „50 Prozent von meinen Freunden in den Statten haben ihren Job verloren.“ Deswegen sagt sie: „Egal, wie die Wahl ausgeht: Diese Wahl ist wichtig. Alle sollten wählen gehen. Auch die, die sich nicht für Politik interessieren“, sagt sie.

Als Ergebnis der Wahl wünscht sich Day mehr Demokratie in den USA und ein besseres Gesundheitswesen. Auch Obama-Care habe nicht so viel gebracht. Bis zum Eintritt in die Uni sei Day gar nicht krankenversichert gewesen. Hier in Deutschland sei das anders: „Der Lebensstandard ist in Deutschland besser und man hat mehr Sicherheiten.“

Auch auf die Bewegung Black Lives Matter gehen wir kurz ein: „Es gibt leider Rassismus in den USA“, sagt sie. Auch in Florida, wo viele Latinos kubanischer Herkunft leben. Als sie im US-Bundesstaat Michigan gelebt habe, habe sie teilweise zur weißen Minderheit gehört, beispielsweise in Detroit. „Alle Menschen sollten gleich behandelt werden“, wünscht sie sich.

Die morgige US-Wahl ist auch ein Stresstest für die Demokratie. Bei einem knappen Wahlergebnis werden Bürgerkriege vorausgesagt. Es heißt, dass sich linke und rechte Gruppen in den USA auf gewalttätige Auseinandersetzungen nach der Wahl vorbereiten. Day hat davon gehört und spielt wie zum Beweis auf ihrem Smartphone eine Voice-Mail ab. Darauf spricht eine Freundin von Day mit besorgter Stimme über ihre Befürchtungen, dass es zu Ausschreitungen und Gewalt kommen könnte. Die Freundin sagt, dass sie große Angst habe vor Unruhen. Aber diese habe auch die Hoffnung, dass es dazu nicht kommen werde.

Day wird heute Abend vor dem Fernseher sitzen, BBC World News schauen und die Wahl mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. „Wegen Corona schaue ich allein und ohne Freunde“, sagt sie. Dafür hat sie das Smartphone neben sich liegen. „Ich werde auf jeden Fall immer wieder meine Familie und Freunde anrufen“, sagt sie und fügt dann an: „It’s time for a positive change.“ Auf Deutsch: „Es ist Zeit für einen positiven Wechsel“.