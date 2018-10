Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pinneberg : Ist Wolfgang Seibert kein Jude? Der Vorwurf einer Lebenslüge

Der „Spiegel“ behauptet, dass der Chef der jüdischen Gemeinde in Pinneberg mehrfach vorbestraft und kein Jude sei.

von Florian Kleist

21. Oktober 2018, 17:28 Uhr

Pinneberg | Wolfgang Seibert ist ein umtriebiger Mensch. In den vergangenen Monaten nahm er an Diskussionsrunden zum Thema Weltreligionen teil. Er demonstrierte vor der ersten Kreistagssitzung gegen den Einzug der AfD. Und äußerte sich unter anderem auf shz.de und der „Zeit“ zu Antisemitismus. Als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pinneberg meldet er sich oft zu Wort. Seit dem Wochenende stellen sich andere Fragen. Ist er Gemeindevorsitzender, ohne Jude zu sein? Ohne quasi die Grundvoraussetzung für diesen Posten zu erfüllen? In einem Bericht des „Spiegel“ werden genau diese Vorwürfe gegen Seibert erhoben – und noch einige mehr.

Seibert will erst mit seinem Anwalt sprechen

Gegenüber shz.de – sowohl per E-Mail als auch telefonisch – reagierte Seibert am Sonntag nicht auf Nachfragen. Befragt von der Nachrichtenagentur EPD hatte er die Vorwürfe bereits am Samstag pauschal zurückgewiesen und angekündigt, sich in der folgenden Woche zu äußern. Er wolle erst mit seinem Anwalt Rücksprache halten. Nach Recherchen des „Spiegel“ ist Seibert am 16. August 1947 als Sohn evangelischer Eltern in Frankfurt/Main zur Welt gekommen und drei Tage später getauft worden. Auch seine Großeltern seien evangelisch gewesen. Seiberts Behauptung, seine Großmutter Anna Katharina Schmidt (geborene Marx) sei Auschwitz-Überlebende, könne nicht stimmen, weil schon ihr Großvater evangelisch gewesen sei.

Vater und Großvater in der Wehrmacht

Jüdische Vorfahren seien auch insofern unwahrscheinlich, schreibt der „Spiegel“, weil Seiberts Großvater väterlicherseits im Zweiten Weltkrieg Unteroffizier und sein Vater Grenadier gewesen seien. Hätte man sie als Juden betrachtet, wären sie nicht zur Wehrmacht eingezogen worden.

Seibert ist seit 2003 Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pinneberg. Er ist Vertreter des liberalen Judentums und prominenter Förderer des interreligiösen Dialogs. Vor zwei Jahren schloss seine Gemeinde den bundesweit ersten christlich-jüdischen Partnerschaftsvertrag mit der evangelischen Jerusalem-Gemeinde in Hamburg-Eimsbüttel. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte Seibert auch, als seine Gemeinde im Sommer 2014 einem muslimischen Flüchtling „Kirchenasyl“ gewährte.

10.000 Mark beim Kreisjugendring unterschlagen

Das ist aber nicht der einzige Vorwurf, der nun erhoben wird. Wie es in dem „Spiegel“-Artikel weiter heißt, wurde Seibert mehrfach wegen Vermögensdelikten verurteilt. Unter anderem 1991: als Kassenwart des Kreisjugendrings soll er mindestens 10.000 Mark entwendet haben, von den Christlichen Pfadfindern 7500 Mark und noch einmal 43.000 Mark von den Kreis-Grünen, für die er 1988 bei der Landtagswahl kandidierte. Das Magazin zitiert aus dem Urteil von 1991: „Die Prognose lautet günstig, nachdem er sich entschlossen hat, von der Besorgung von Geldgeschäften für andere Abstand zu nehmen.“ Zwölf Jahre später wurde er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in der Kreisstadt. Und hat damit Zugriff auf den Gemeinde-Etat.

Hat Seibert aber nicht nur in der Vergangenheit beim Geld betrogen, sondern auch bei seiner Lebensgeschichte? Der „Spiegel“ kommt zu genau diesem Schluss, dass Seibert nämlich seine jüdische Biografie – inklusive der Behauptung, seine Großeltern seien in Ausschwitz gestorben – erfunden hat. In der vergangenen Woche habe das Magazin Seibert mit den Kopien aus Kirchenbüchern und Unterlagen der Stadt Frankfurt konfrontiert, die genau das belegen. Seibert habe auf die Frage, warum er all diese Geschichten erfunden habe, geantwortet: „Ich denke, ich wollte zu meiner gefühlten jüdischen Identität eine jüdische Geschichte haben.“ Die Behauptung im „Spiegel“, er werde sein Amt als Gemeindevorsitzender aufgeben, hat er inzwischen dementiert.