Pro und Contra : Ist Ostern zu kommerziell?

Ja, meint Janina Schmidt und sagt: Konsum nervt. Redakteurin Tanja Plock hingegen befürwortet Geschenke zu Ostern.

von shz.de

31. März 2018, 10:00 Uhr

Konsumkult nervt – und widerspricht der Botschaft

von Janina Schmidt

Es ist ein altes Spiel im Kapitalismus: Ist den Menschen etwas wichtig und sind sie bereit, dafür Geld auszugeben, stürzt sich der Markt darauf: Er stilisiert es zum Event, überhäuft es mit Kitsch und etabliert seine Konsumkultur. Er tut das aufdringlich, omnipräsent und lieblos, bis sich der ursprüngliche Wert in Luft auflöst. So hat es schon Weihnachten dahingerafft, die Konsumkultur hat eine Armee von Weihnachtsmuffeln produziert. Ostern, das ohne die Schenkung der drei heiligen Könige nicht ganz so grandiose Voraussetzungen für Konsumkult bietet, hat länger dem Kommerz getrotzt. Dass die Bibelgeschichte das Gegenteil proklamiert – nämlich eine Abkehr von äußerem Protz – stört den Kommerz herzlich wenig. Dagegen ist der Shoppingwahn ein zynisches Spektakel. Jesus wurde aufgrund seiner Lehre und Barmherzigkeit gefeiert, obwohl er auf einem Esel ritt. Und er wurde im Stroh und nicht in Brokat geboren. Fettleibig und verfressen war er wohl auch nicht. Doch Weihnachtsmänner und Osterhasen drücken sich die Klinke in die Hand in den Supermarktregalen. Die Völlerei überschreitet bei vielen die Übelkeitsgrenze: In sozialen Netzwerken kursieren lustige Sprüche voller Schaudern vor dem großen Fressen. Kinder haben kaum die Chance, sich über ein Geschenk zu freuen, da kommt schon das nächste. Viele beklagen das, doch wenige entziehen sich gekonnt der Kommerzoffensive. Dabei haben wir eigentlich selbst die Wahl. Oder?

Kleine Aufmerksamkeiten schaffen Erinnerungen

von Tanja Plock

Egal ob an Weihnachten, am Valentinstag oder an Ostern: Gleich kommen die Meckerer aus ihren Löchern gekrochen und verteufeln die vermeintliche Kommerzialisierung dieses Festes. Dabei kommt es doch hier wie immer im Leben nur auf das richtige Maß an. Natürlich ist das neue iPhone oder Tablet übertrieben als Geschenk zu Ostern. Aber was spricht eigentlich gegen eine kleine Aufmerksamkeit?

Ostern ist doch ein frohes Fest: Jesus hat den Tod besiegt. Alle Menschen können auferstehen, das Sterben ist nicht das Ende. Und zu einem Fest passen Geschenke. Für mich ist es kein Problem, etwas Nettes für meine Mitmenschen zu besorgen. Besonders Kinder freuen sich über eine Überraschung im Osternest. Im vergangenen Jahr habe ich meinen Nichten und Neffen Schokohasen, kleine Playmobil-Spielzeuge und piepsende Stoff-Küken geschenkt. Im Vorfeld hatte ich mir Gedanken gemacht, was den Kindern wohl gefallen könnte. Auch das gehört für mich zum Geschenke-Kauf: Überlegungen, was dem anderen eine Freude bescheren könnte. Bei den Küken hatte ich voll ins Schwarze getroffen. Die Kleinen freuten sich den ganzen Tag darüber. So haben sie das Fest in guter Erinnerung. Geschenke schmälern den Zauber des höchsten Festes der Christenheit überhaupt nicht. Sie machen den Tag besonders für die Jüngsten erlebbar und sorgen für wunderschöne Erinnerungen an einen gemeinsam verbrachten Tag. Man darf es eben nur nicht übertreiben.