Voting des Tages : Ist die Wiedervereinigung gelungen?

08. November 2019, 20:00 Uhr

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat der Bundestag über die Entwicklung seit 1989 und über den aktuellen Zustand Deutschlands gestritten. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus räumte Fehler bei der Ausgestaltung der deutschen Einheit ein. Man habe viel über Geld gesprochen, aber nicht die großen Brüche in den Biografien der Menschen in Ostdeutschland gesehen, "die sich komplett neu erfinden mussten", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Bundestag. "Das war wirklich der große Fehler im Prozess der Wiedervereinigung."

Der Bundestag würdigte in einer Debatte die friedliche Revolution von 1989 und das Niederreißen der Mauer durch die Bürger der DDR.