Initiative : Ist das die letzte Chance für die Halfpipe in Pinneberg?

Skate-Profi Volker Lux führt am Donnerstag ein Gespräch wegen des Parks unter der Hochbrücke.

von Felisa Kowalewski

24. April 2018, 12:00 Uhr

Pinneberg | Es waren große Pläne: Ein Skatepark auf 2000 Quadratmetern mit Containern für Vorträge und Aufsicht, guter Beleuchtung und Toiletten – das hatte Skate-Profi Volker Lux 2016 unter Pinnebergs Hans-Hermann-Kath-Brücke geplant. Danach war nicht mehr viel von dem Projekt zu hören. Aus dem eigens gegründeten Verein Fun-Pi-Town sprangen mehrere Mitglieder ab und die Verwaltung wollte laut Lux das erarbeitete Konzept nicht umsetzen. „Diese Absage war eine herbe Enttäuschung“, sagt er. Zwar wurden Rampen gebaut, doch dabei blieb es. Jetzt soll ein letzter Versuch der Übereinkunft erfolgen: Am Donnerstag, 26. April, ist Lux bei Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) zum Gespräch eingeladen. „Ich wollte mich eigentlich schon aus Pinneberg verabschieden, doch sie hat sofort reagiert“, berichtet Lux. Er hofft, dass seine Vision – wenn vielleicht auch etwas kleiner – doch noch Realität werden könnte. Die Finanzierung möchte er wie bisher selbst übernehmen über Sponsoren und eventuell Crowdfunding. „Ich kann mich aber erst darum kümmern, wenn ich weiß, dass das auch Sinn macht“, sagt er.

Bessere Beleuchtung und große Halfpipe

Insbesondere will Lux eine bessere Beleuchtung und eine große Halfpipe. Und er hat gute Argumente: „Die Funzeln, die da stehen, reichen nicht. Gerade unter der Brücke ist es zu dunkel für Extremsport, wenn die Kinder da ihre Tricks üben.“ Er hätte gern eine richtige LED-Beleuchtung – ein Muss für ihn. Auch eine größere Halfpipe macht für ihn Sinn: „Je größer die Rundung, desto weicher fällt man“, erläutert er. Gerade für Anfänger ist es leichter, in einer großen Halfpipe zu lernen. „Darin wird der Schwung besser aufgefangen, man rutscht praktisch runter, statt zu fallen.“ Und eine große Halfpipe ist auch für Longboards geeignet, würde also mehr Menschen ansprechen. 16 bis 18 Meter Breite und vier Meter Höhe schweben ihm vor – 100.000 Euro wären bei einer Pipe, die international wettbewerbtauglich ist, fällig. Das wäre der Traum. Doch es gibt Alternativen: 15.000 Euro würde ein befreundeter Schlosser für den Bau einer zwölf Meter breiten Metallpipe nehmen, sagt Lux, aber auch eine kleine mit nur acht Metern könnte er kostenlos ausleihen. „Das wären dann nur die Transportkosten von 2000 Euro“, sagt er.

Ideale Ergänzung

Das Argument Platzmangel, das die Verwaltung laut Lux angebracht hat, greift für ihn nicht. „Das ist totaler Quatsch. Es ist ein großer Abstand zwischen den Rampen, da kann einiges weiter zusammengeschoben werden.“ Lux sieht eine große Halfpipe zudem als ideale Ergänzung zu Pinnebergs kleiner Halfpipe. „Die ist sehr steil und für Anfänger eigentlich zu gefährlich“, erläutert er. Zumindest in Relation: Für kleine Kinder ist sie im Verhältnis zu deren Körpergröße gut geeignet. Was aus Lux’ Ideen wird, zeigt sich am Donnerstag.