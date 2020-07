Voting des Tages : Ist Daniel Thioune der richtige Trainer für den HSV?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. Juli 2020, 18:00 Uhr

Der HSV hat sich am vergangenen Wochenende von Dieter Hecking getrennt. Der Fußballlehrer konnte die Mannschaft des HSV nicht zurück zur Erstklassigkeit führen. Die Rothosen stehen nun vor ihrer dritten Saison der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga. Heckings Nachfolger steht derweil fest: Daniel Thioune vom VfL Osnabrück soll den Neuanfang bei den Hanseaten einleiten und das Ziel Wiederaufstieg erreichen. Thioune unterschreibt laut Informationen der NOZ Medien einen Zweijahresvertrag in Hamburg.

Ist Daniel Thioune der richtige Trainer für den HSV?

Ist Daniel Thioune der richtige Trainer für den HSV? Ja, mit Thioune steigt der HSV auf. Nein, es gibt keinen Trainer, der den HSV retten kann. Weiß ich nicht, das wird sich zeigen. zum Ergebnis

