Kreis Pinneberg in Kürze : Irmgard F. in die JVA Lübeck verlegt +++ Nordbahn erfasst Reh +++ Kurzarbeitergeld auf dem Prüfstand

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 2. Oktober wichtig ist.

Quickborn/Itzehoe/Lübeck Die Flucht der 96 Jahre alten Irmgard F. am Donnerstagvormittag (30. September) – sie hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Seniorin hatte am frühen Morgen ihr Wohnheim in Quickborn-Heide verlassen und war per Taxi nach Norderstedt gefahren. Ziel ihrer Aktion: Sie wollte sich einem Gerichtsverfahren entziehen, in dem ihr...

