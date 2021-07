A. Beig-Aktion: Gewinn-Sommer : iPad Pro gewinnen: Jederzeit digital unterwegs

In dieser Woche gibt es beider Aktion Gewinn-Sommer des A. Beig-Verlags ein Apple iPad Pro zu gewinnen.

von Jan Schönstedt

16. Juli 2021, 13:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Welt wird immer digitaler. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Entsprechend stellt sich die Pinneberger VR Bank in Holstein auf, die in dieser Woche den Preis in unserer Gewinn-Sommer-Aktion bereithält. Diesmal geht es um ein Apple iPad Pro mit Wi-Fi und 128 Gigabyte Kapazität. Bei bis zu zehn Stunden Batterielaufzeit können von dem Gerät jederzeit Bankgeschäfte getätigt werden.

Aber auch das Surfen im Internet, Spielen, Musik hören oder Fotos und Filme mit den hochwertigen Kameras aufnehmen ist möglich. „Wir sind aber nicht nur mit unserem breiten Digitalangebot für unsere Kunden da“, betont Kundenberaterin Carmen Wolf. Viele verschiedene Kommunikationswege mit den Fachleuten vor Ort stehen bei der VR Bank in Holstein zur Verfügung.

Spielregeln und Teilnahme

An den Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (0 13 78) 40 77 61 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer.

Online ist die Teilnahme bequem unter www.shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.