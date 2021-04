Kreis Pinneberg in Kürze : Inzidenz im Kreis weiter über 100 +++ 28-Jährige stirbt nach Kohlenmonoxid-Vergiftung +++ Teenager verhindern Diebstahl

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 25. April wichtig ist.

Kreis Pinneberg In den vergangenen Tagen lag der Inzidenz-Wert im Kreis Pinneberg stets knapp unter der wichtigen 100er-Marke. Doch am Freitag (23. April) hat er diese neuralgische Grenze nun überschritten. Die Landesmeldestelle veröffentlichte am Abend einen Wert von 106,6. Wird der Inzidenzwert von 100 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen an drei T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.