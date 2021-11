Kreis Pinneberg in Kürze : Inzidenz im Kreis Pinneberg steigt weiter +++ Weihnachtsmarkt in Elmshorn findet statt +++ Hamburg weitet 2G-Regel aus

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 17. November wichtig ist.

Itzehoe/Quickborn Wer soll wann in dem Verfahren gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. angehört werden beziehungsweise zu Wort kommen? Diese Frage nach dem Zeitplan hatte in den vergangenen Verhandlungstagen immer wieder für Unstimmigkeiten zwischen der Nebenklagevertretung, dem Gericht und auch der Verteidigung gesorgt. Am fünften Verhandlungst...

